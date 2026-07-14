La semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra empezó a jugarse con una temperatura altísima fuera de la cancha. Antes del cruce por el Mundial 2026, Pipo Gorosito salió con todo a responderle a Gary Neville después de que el exfutbolista inglés cuestionara con dureza a Cristian Romero y Lisandro Martínez.

El comentario que encendió la polémica apareció en The Overlap, el programa de streaming donde Gary Neville analizó el rendimiento defensivo del equipo argentino. Allí, el exlateral del Manchester United apuntó directamente contra la dupla central y los responsabilizó por errores que, según su mirada, pueden costarle caro a la Selección Argentina.

“Tienen a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que entre los dos regalan un gol por partido. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo, porque por momentos son extraordinarios y, al instante, pasan de lo sublime al ridículo”, lanzó el actual analista británico, en una frase que rápidamente empezó a circular entre los hinchas.

La respuesta argentina no tardó en llegar y tuvo el estilo frontal de Gorosito. Al aire de ESPN, el entrenador de San Lorenzo defendió a los centrales campeones del mundo y apuntó contra la propia carrera futbolística de Neville, sin intentar suavizar el tono del cruce.

“Díganle que lo único que sabía hacer es sacar un lateral, pedazo de tronco. Los defensores argentinos son cracks, son impresionantes. Pedazo de tronco, lo único que sabías es sacar un lateral, no sabías jugar con los pies”, disparó Pipo Gorosito, visiblemente molesto por las declaraciones del exjugador inglés.

La frase explotó en redes sociales, donde muchos hinchas argentinos celebraron la reacción del técnico y la leyeron como una defensa directa de Romero y Martínez en la previa de un partido cargado de historia. El duelo ante Inglaterra ya venía con condimentos propios, pero el intercambio sumó una nueva capa de tensión al clima mundialista.

Con la semifinal cada vez más cerca, el cruce entre Gary Neville y Pipo Gorosito dejó claro que Argentina-Inglaterra no se vive solo en los noventa minutos. Las críticas, las respuestas filosas y la defensa del plantel también forman parte de una previa que mezcla rivalidad, orgullo futbolero y una discusión que terminó calentando todavía más el partido.