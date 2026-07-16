La eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó miles de reacciones alrededor del mundo, pero una de las más comentadas fue la de Liam Gallagher. El líder de Oasis utilizó sus redes sociales para reconocer la superioridad de la Selección Argentina y enviar un mensaje que fue celebrado por miles de fanáticos argentinos.

Minutos después del triunfo por 2-1 de la Albiceleste, Liam Gallagher escribió en su cuenta de X: "Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado! LG. Beso". Sus palabras se viralizaron en cuestión de minutos y generaron una catarata de respuestas de seguidores argentinos.

La publicación llegó luego de una previa cargada de emociones para el músico británico. Un día antes del encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Liam Gallagher había reconocido el conflicto que le generaba enfrentar a un país por el que siente un enorme afecto. "Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", escribió, dejando en claro su apoyo a Inglaterra, aunque sin ocultar el cariño que mantiene por el público argentino.

Liam Gallagher y un fuerte mensaje para Argentina

Durante las horas previas al partido también protagonizó divertidos intercambios con sus seguidores. Una fanática le aseguró que estaba lista para discutir con él por el duelo entre Argentina e Inglaterra, a lo que respondió con humor: "Estoy asustado". En otro intercambio admitió que la Selección Argentina era "mega", destacó la presencia de Lionel Messi y confesó que, pese a todo, tenía el presentimiento de que su selección lograría llegar a la final.

El desarrollo del encuentro terminó por cambiar ese pronóstico y Liam Gallagher no tardó en reconocer el mérito del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Su mensaje fue interpretado como un gesto de grandeza deportiva y rápidamente se convirtió en tendencia tanto en Argentina como en el Reino Unido.

Los comentarios de los usuarios argentinos mezclaron admiración, humor y agradecimiento. Algunos simplemente le escribieron "Te amo", mientras que otros bromearon con clásicos de Oasis o le pidieron que compusiera una canción dedicada a Lionel Messi. Tampoco faltaron quienes le recordaron que Argentina siempre será una de sus plazas favoritas para tocar en vivo.

La conexión entre Liam Gallagher y el público argentino lleva décadas construyéndose a través de los recitales de Oasis y de su carrera solista. Tanto él como su hermano Noel Gallagher han destacado en varias oportunidades la pasión de los fanáticos argentinos, algo que volvió a reflejarse tras este intercambio en plena fiebre mundialista.

Con Argentina ya clasificada para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, muchos seguidores aprovecharon la ocasión para invitar nuevamente a Liam Gallagher a presentarse en el país. Incluso reflotaron una propuesta que se hizo viral antes del partido: que regresara a ofrecer conciertos sin importar quién resultara ganador. Ahora, tras su mensaje de respeto y felicitación, los fanáticos esperan que esa promesa pueda hacerse realidad.