Lisandro Martínez: "Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido"

En lo que fue sin dudas el momento más difícil de la Selección Argentina en este Mundial 2026, una de las figuras del encuentro dejó sus sensaciones post partido. Lisandro Martínez habló luego de la victoria ante Cabo Verde y destacó la capacidad de la Albiceleste de seguir luchando ante las adversidades que presentó el encuentro. Además, dejó una conmovedora frase recordando el momento de su grave lesión, donde se apoyó en el nacimiento de su hija.

"Luchamos hasta el final y nunca bajamos los brazos. Estos mata-mata son así, no hay que confiarse. Ellos hicieron un excelente partido, hubo dos equipos que dejaron todo, pero fuimos justos ganadores. Estoy muy feliz y orgulloso de este equipo", dijo Licha en sus primeras impresiones post partido. "Solamente me preocupo porque no me hagan goles y hoy me voy un poco descontento por eso, pero bueno, ganamos, ya está, le dimos una alegría a toda la gente", expresó Martínez.

Además, el zaguero albiceleste subrayó el plus de la presencia de sus familiares en el estadio: "Vino mi familia, mi mujer, mi hija, mi mamá que hace mucho no la veía, y estoy muy feliz". Más adelante, en otra entrevista con TyC Sports, dejó una cruda frase sobre el momento de su grave lesión de rodilla: "Me pongo a pensar de lo que pase por mi lesión y me dan ganas de llorar. No sé ni dónde estoy parado. Si no hubiese nacido mi hija justo cuando me rompí no sé si hoy estuviese acá jugando y hoy hice un gol en un Mundial".

Con gol y asistencia, Martínez fue uno de los puntos altos de una victoria sufrida de Argentina, y se erigió también como uno de los destacados en este Mundial. Luego de su rotura de ligamentos en 2025 y prácticamente no tener participación con la Albiceleste desde entonces, Licha demostró su valía para este plantel.