Lisandro Martínez fue titular y figura del Manchester United en el estreno del equipo inglés en una nueva edición de Champions League ante el inexperto Sabah de Azerbaiján a quien goleó por 4 a 0 en Old Trafford.

El jugador de la Selección argentina ya es un referente de los Diablos Rojos que no tuvieron complicaciones para comenzar con buen pie en la fase de Liga como locales, el mismo día en que Como de Italia goleó a Leipzig de Alemania por 4 a 1.

El gol de Licha Martínez llegó a los 23 minutos del complemento, cerrando la cuenta con el oportunismo de aparecer en el área tras una serie de rebotes en el final de una jugada con pelota parada.

La próxima cita del conjunto inglés será en el mes de octubre y nada menos que como visitante del Atlético Madrid de Diego Seimeone que cayó en el comienzo ante Liverpool. Allí fue titular Julián Álvarez, quien poco a poco parece comenzar a dejar en el pasado sus conflictos internos para salir del club capitalino que finalmente no se croncretó, pese a la presión que ejerció el futbolista para intentar salir al Barcelona.