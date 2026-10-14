Las esquirlas de la derrota por 2-0 del Manchester United ante Atlético de Madrid por la Champions League continuan lastimando a los Red Devils con una fuerte polémica. Después del partido, Lisandro Martínez cuestionó a la dirigencia y sus declaraciones fueron respondidas por tres históricos del club. Las reacciones de Wayne Rooney, el más duro con el argentino, Paul Scholes y Rio Ferdinand no se hicieron esperar. Además, el club evalúa una sanción interna.

“Espero más, sinceramente. Espero más de todos”, afirmó Licha, que cuestionó abiertamente la planificación deportiva del United, reclamó más refuerzos y apuntó contra la dirigencia por la falta de herramientas para competir al máximo nivel, señalando directamente al director deportivo Jason Wilcox. "Es fácil hablar de los entrenadores y de los jugadores. Pero también tenemos que mirar otras áreas. Necesitamos más ambición. Necesitamos hablar más sobre ganar la Liga de Campeones y ganar la Premier League”, insistió.

El más duro en su respuesta fue Rooney, que criticó la postura del campeón del mundo. “Para mí es una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo al decir que no son lo suficientemente buenos. Creo que solo Bruno Fernandes (capitán del equipo) tiene derecho a pronunciarse. Pero debería quedarse en privado”, afirmó, y agregó un dardo más para Martínez: "Está claro que a él le importa y quiere que se invierta más dinero en refuerzos. Pero, si soy sincero, probablemente él sea uno de los jugadores que tendría que salir", tiró.

Otros que se sumaron fueron Scholes, que sostuvo que el United necesita renovar su defensa: "Hemos tenido a los mismos centrales durante dos o tres años y sabemos que no se puede tener éxito con ellos. Nunca, jamás, se puede ganar la Premier League con ellos", expresó, apuntando a Martínez por su actuación ante el Atlético. Ferdinand, otro ídolo, también apuntó contra el zaguero por su manera de defender.

La palabra del DT y la posible sanción

Al ser consultado por este tema, Michael Carrick evitó entrar en la polémica porque, según explicó, todavía no había visto la entrevista, peropidió mantener la cohesión interna. “Ahora toca permanecer unidos y seguir trabajando”, sostuvo. El episodio expuso las tensiones que atraviesa el United, que viene de perder en Madrid y necesita reaccionar tanto en la Premier League como en la Champions. Mientras tanto, según Sky Sports News y The Athletic, un compañero le recriminó sus declaraciones antes del regreso del equipo a Manchester y el club analiza medidas disciplinarias para con el argentino.