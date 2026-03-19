Se esta llevando a cabo desde principio de la semana que transita el Campus Internacional de Entrenamiento Paralímpico para atletas en silla de ruedas en una semana con mucha actividad para el atletismo adaptado, ya que paralelamente se desarrollará el 4° Open Copar Internacional de Para Atletismo de la Patagonia en la pista de la Ciudad Deportiva.

El objetivo de ambas actividades, que cuentan con el apoyo del Gobierno Provincial, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura; la municipalidad de Neuquén y el reconocimiento del Comité Paralímpico Argentino, es promover el desarrollo del atletismo paralímpico mediante entrenamientos especializados, evaluaciones deportivas y competencia internacional para fortalecer el alto rendimiento deportivo. La propuesta, además, genera un espacio de formación para jueces, entrenadores y profesionales del deporte adaptado.

En la apertura, que contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la importancia de que "Neuquén sea el centro de la escena con estas actividades, en una semana tan importante. Esto es parte de la federalización, de que no todo sea en Buenos Aires y que una provincia como Neuquén sea la protagonista en un evento de estas características". Agregó que "esto es gracias a la Asociación Derribando Barreras, a un Gobierno provincial y municipal, a CALF y a todos los organismos públicos que han sido parte de esto. Sepan que desde el Gobierno de la Provincia vamos a seguir apoyando y contribuyendo a toda actividad, programa o proyecto que incentive el deporte".

Sobre el campus

De la actividad del campus participan atletas en silla de ruedas no solo de Argentina sino de Chile, Uruguay, México, Brasil, entre otros en categorías T31–T34 y T51–T54. Los atletas realizan además de las prácticas en pista, entrenamientos en gimnasio. En la agenda también hubo un espacio para el reconocimiento ya que este martes visitaron la Legislatura Provincial y también participarán este jueves de actividades recreativas de turismo.

Por otra parte, desde este jueves se realizaron las acreditaciones para el 4° Open COPAR. En la oportunidad se entregarán los kits de competencia y se llevó a cabo la reunión técnica. El certamen reservado para deportistas a partir de los 13 años es organizado por la Asociación Civil Derribando Barreras Neuquén, con el acompañamiento del gobierno provincial, la Federación Atlética Neuquina, el Comité Paralímpico Argentino y empresas auspiciantes.

El certamen contará con homologación IPC (Comité Paralímpico Internacional) y fiscalización COPAR (Comité Paralímpico Argentino), lo que garantiza estándares técnicos de nivel internacional. Este viernes las competencias se disputarán desde las 8 y hasta las 16. El sábado el programa de pruebas será a partir de las 8 con el cierre previsto para el mediodía. Neuquén es sede por cuarta vez de Open, que con los años se consolida dentro del calendario nacional y continental del atletismo adaptado.