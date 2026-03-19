El Deportivo Rincón está listo para disputar su gran duelo de los 32avos de final de la Copa Argentina ante San Lorenzo de Almagro en el Centenario de Quilmes el viernes 21.30hs. El León sabe que juega ante un elenco golpeado, pero que no deja de ser de categoría y su entrenador Pablo Castro se manifestó en la previa del duelo.

Tranquilo y viviendo el momento, Rincón llega con más de 50 sesiones de entrenamiento al que será el partido más importante de su historia, preparación que contó con partidos amistosos pero no tuvo aún competencia oficial. El armado del plantel fue clave para que llegara a este juego de la mejor forma posible, de la mano de Pablo Castro.

En la antesala, el DT expresó cómo atraviesa el plantel las horas previas: “Lo estamos viviendo y disfrutando a nuestra manera; con el compromiso y relevancia del partido. Sabemos a quién representamos y eso es lo que pregonamos. Intentamos que los jugadores lo disfruten, sientan y vivan”.

“No pecamos de egocéntricos, pero queremos ganar, hemos trabajado para eso. Creo mucho en el grupo humano que se armó, con esencia amateurista que ellos tiene. San Lorenzo pasa un mal momento pero nosotros no debemos hacernos eco de ello”. Dijo Castro, y agregó: “Me agarro de las ganas de que el club siga creciendo mediante el trabajo, lo estamos haciendo bien, fuerte”.

el plantel partirá en avión hoy a Buenos Aires

En relación al análisis del partido que se viene, que será transmisión de Prima Multimedios, el DT del León del Norte espera que “En los primeros 20 minutos vamos a tener que sostener en bloque bajo y comenzar a crecer en la cancha. Vamos a tener momentos donde encontremos la pelota rápido, tenemos jugadores de buen pie y debemos ser precavidos ya que los análisis de transición defensa ataque es lo que tenemos que sostener”.

Con relación al rival, que viene de ser goleado por Defensa y Justicia y posteriormente se quedó sin DT, el estratega del plantel vio como negativo la salida de Ayude: “El partido fue atípico. Podemos encontrar muchas debilidades, pero lo que nos cambia la ecuación no son los futbolistas sino el DT nuevo porque nos cambiará la estructura que teníamos analizada”.

La gran cita será el viernes desde las 21.30hs en cancha de Quilmes, con transmisión de Prima Multimedios, con previa desde las 17hs, los relatos de Hugo Amaolo, y los comentarios de Jorge Hernandorena y Pablo Chagumil.

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