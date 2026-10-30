El Parque de los Dinosaurios emplazado en Neuquén capital será escenario de la segunda edición del Dino Trail, una propuesta deportiva y recreativa destinada a niños y niñas de hasta 13 años, que busca promover la actividad física, el contacto con la naturaleza y las experiencias al aire libre junto a las familias.

La jornada se realizará este sábado 31 de octubre, con punto de encuentro en la intersección de Rufino Ortega y Novella en el oeste de la ciudad. La competencia contará con tres categorías, organizadas según las edades de los participantes.

Los niños de hasta 6 años recorrerán una distancia de 500 metros; quienes tengan entre 7 y 9 años participarán en un circuito de 1.000 metros, mientras que la categoría de 10 a 13 años tendrá un recorrido de 1.500 metros.

La inscripción será gratuita y se podrá realizar de manera online. Los participantes que deseen inscribirse con remera deberán tener en cuenta que los cupos para esa opción son limitados.

Además, se entregarán premios a quienes obtengan el primero, segundo y tercer puesto en cada categoría. La iniciativa busca generar espacios para que las infancias se acerquen al deporte, disfruten de los entornos naturales de la ciudad y compartan una jornada de recreación y desafíos junto a sus familias.