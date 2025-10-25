Más de 1500 personas animaron la primera “Dino Trail” en Neuquén

Más de 1500 personas, entre chicos, chicas y sus familiares, participaron en la primera edición de la carrera recreativa “Dino Trail” en Neuquén. La jornada, organizada por la secretaría de Vinculación Estratégica, se realizó en el área protegida Parque de los Dinosaurios. Este evento fue concebido como una propuesta al aire libre para las infancias, fomentando la actividad física desde temprana edad y el disfrute en familia.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, resaltó el origen de la carrera. “El Dino Trail nace de los profes de las escuelas municipales de la ciudad que buscaron cómo podemos unir todas las actividades que nosotros tenemos en una y que se disfrute en familia”, explicó.

Serenelli señaló que el objetivo principal fue "seguir creándole hábitos saludables a las infancias que tiene la ciudad, dejar un poquito la tecnología de lado, la pantalla y disfrutar de los parques que tenemos". El secretario enfatizó, además, la importancia de compartir estos momentos y “que la familia aliente ".

Aunque la inscripción con remeras se agotó con 900 anotados, la carrera alcanzó 1500 participantes en total entre los pequeños corredores y sus familias alentado. "La expectativa fue superada", declaró Serenelli. El evento también atrajo a niños de otras localidades, incluyendo Centenario, Plottier, Cipolletti, Cinco Saltos, Roca y Regina.

Para el funcionario, la alta participación reflejó que "los padres tienen un rol fundamental en incentivar la actividad física desde temprana edad. Esto no solo favorece el desarrollo físico y mental, sino que también promueve habilidades sociales y valores que perduran toda la vida”.

Serenelli subrayó que la carrera fue una “actividad netamente recreativa, no competitiva". Todos los participantes que completaron el recorrido recibieron su medalla 'finisher', emulando a cualquier carrera de élite.

La actividad se dirigió a chicos de 0 a 13 años. Las tres distancias estaban identificadas con colores, buscando que los participantes "se sintieran un deportista profesional". Las categorías se dividieron en 500 metros para los más pequeños, 1000 metros para las edades intermedias y 1500 metros para los mayores, entre los 10 y 13 años.

El inicio de la actividad oficial fue a las 11 y contó con puestos de hidratación y frutas. Los corredores inscritos retiraron su kit de 9:30 a 10:30, que consistía en una remera y un número identificatorio con un color. También se destacó el lugar elegido para la carrera, el Parque de los Dinosaurios, un área protegida fundamental para la ciudad. El sitio, cuyo acceso principal es en Rufino Ortega y Novella, es importante para la conservación geológica y paleontológica, con muestras fósiles de cáscaras de huevo de dinosaurios e invertebrados.

El secretario Serenelli enfatizó la necesidad de "cuidar de la naturaleza, protegiendo del área protegida y sabiendo que un espacio público la mejor forma de cuidarlo es utilizándolo en el buen sentido de la palabra, con un cuidado especial".

En esta línea, recordó que la escuela municipal de senderismo funciona en el Parque dos veces por semana, martes y jueves de 16 a 20, con inscripciones libres y gratuitas.

La jornada contó con un "gran acompañamiento de los equipos municipales, tanto de Tránsito como de Limpieza Urbana”, sumado a la colaboración de la Policía de la provincia de Neuquén para el ordenamiento del espacio, agradeció Serenelli.

Esta primera edición de la "Dino Trail" sumó un nuevo éxito en el calendario anual de eventos deportivos de la Municipalidad, que impulsa el intendente Mariano Gaido. El mandatario ha subrayado la importancia de generar actividades que mejoren la calidad de vida de los vecinos y promuevan el uso de los espacios públicos en la ciudad.