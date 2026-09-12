EA Sports presentó oficialmente la banda sonora de FC 27, que llegará al mercado el próximo 25 de septiembre, y la música argentina tendrá un protagonismo destacado dentro de la nueva edición del videojuego de fútbol. La selección incluye a varias de las figuras más importantes de la escena urbana y alternativa del país.

La playlist completa reúne 120 canciones y ya puede encontrarse en Spotify para quienes quieran conocer de antemano los temas que acompañarán las distintas experiencias dentro del juego. La propuesta vuelve a apostar por una combinación de estilos, idiomas y artistas provenientes de diferentes partes del mundo.

Entre los nombres internacionales que serán parte de FC 27 aparecen Interpol, The Strokes, Kendrick Lamar, Snail Mail, Grace Ives, Nia Archives y The Neighbourhood. Además, la compañía confirmó que habrá canciones inéditas de Cage the Elephant, Mura Masa y Royal Blood, otro de los atractivos de esta nueva selección musical.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fue la presencia argentina. En total serán 14 artistas nacionales los que formarán parte de la banda sonora: Cazzu, Dante Spinetta, La Yegros, María Becerra, Milo j, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Feli Colina, Ms Nina, Delfina Dib, Willy Bronca, Macha Kiddo, Joaquín Coronel y CA7RIEL & Paco Amoroso.

Desde EA Games destacaron la importancia que tiene la música dentro de la identidad del videojuego. Steve Schnur, presidente de música y marketing de la compañía, aseguró: “El deporte rey se enriquece cada año con una banda sonora de alcance mundial, y FC 27 ofrece una de nuestras listas de reproducción más representativas a nivel global hasta la fecha. Son canciones que definirán el año venidero y perdurarán toda la vida. Nos enorgullece presentar esta celebración excepcional del talento artístico, la cultura y el poder de la música para unir a las personas como nunca antes".

En cuanto a las canciones argentinas, Milo j aportará “Bajo De La Piel”; María Becerra, junto a El Alfa y XROSS, estará presente con “HACE CALOR”; CA7RIEL & Paco Amoroso sumarán “Muero”; y Cazzu participará con “Dolce”. También estarán Nicki Nicole con “SHEITE” y Nathy Peluso con “APRENDER A AMAR”.

La lista nacional se completa con Dante Spinetta y “Starlight”, La Yegros y “Trocitos de Madera”, Feli Colina con “Diabla”, Ms Nina y Don Elektron con “Quiero Mas”, Macha Kiddo con “Monster” y Delfina Dib, Willy Bronca y Tomy B con “GARDEL EN EL AVIÓN”. FC 27 tendrá su lanzamiento mundial el 25 de septiembre de 2026 y estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.