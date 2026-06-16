Llegó el día tan esperado: este martes a las 22 la selección argentina debutará en la Copa Mundial 2026 ante Argelia. Con el correr de las horas, se empieza a mover toda la logística que implica el traslado del plantel capitaneado por Lionel Messi para estar presentes en el primer partido del grupo J.

La unidad transportadora ya se encuentra en las puertas del Origin Kansas City, el hotel que en los últimos días pasó a ser el cuartel general de la albiceleste para la cita mundialista. En los alrededores, hinchas argentinos se congregan para alentar al equipo y, por qué no, recibir el saludo de sus ídolos.

Cuáles son las características que llevaron a elegirlo como la casa de Argentina en el Mundial

La delegación de la AFA decidió hospedarse en el Origin Hotel por una combinación de privacidad, logística, comodidades y facilidad de acceso tanto al estadio como al centro de entrenamiento.

El hotel está emplazado en un punto estratégico para llegar al estadio y al centro de entrenamiento.

Emplazado en la ribera del río Missouri, en una de las más modernas zonas de la ciudad como lo es el barrio Berkley Riverfont, ofrece aislamiento del centro urbano, fundamental para una concentración mundialista. Ubicado en el 1001 E. Riverfront Drive, mantiene una rápida conexión por autopista para los puntos de interés de la selección. Por ejemplo, en condiciones normales se llega en 15 minutos hasta el Kansas City Stadium.

Fue inaugurado en 2024 y cuenta con 118 habitaciones y suites, distribuidas en cinco pisos. Su propuesta gastronómica incluye un restaurante propio y un bar.

El hotel fue argentinizado para recibir al plantel

La AFA difundió imágenes mostrando cómo quedó decorado el hotel. Gigantografías de Lionel Messi decorando espacios importantes, fotos de los distintos futbolistas en varios sectores y frases motivacionales se volvieron parte del ambiente.

Los interiores fueron decorados para personalizar la estadía de la albiceleste.

La decoración celeste y blanca en accesos y áreas comunes tuvo también su réplica en las habitaciones, donde se personalizaron con fotografías de cada jugador. Las modificaciones en los espacios no solamente fueron decorativas. La elección del hotel demandó también la construcción de un gimnasio complementario exclusivo para el plantel.

El Origin Kansas City será el hogar de la selección argentina durante la cita mundialista.

En la práctica, el Origin funciona como una pequeña "embajada albiceleste" en Kansas City durante el Mundial. Mientras varias selecciones se hospedan en hoteles cercanos a los estadios, Argentina priorizó un entorno tranquilo, alejado de la exposición pública y con un acceso rápido a las principales autopistas.