Juegos Suramericanos 2026: Gran apertura en Rosario con música y danza

Rosario vivió una de las noches más importantes en la previa deportiva del año. En el entorno del Monumento Nacional a la Bandera, frente al río Paraná, se realizó la ceremonia de apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con acceso libre y gratuito para todo el público.

La música argentina fue una de las grandes protagonistas de la noche. La grilla incluye a Soledad Pastorutti, autora e intérprete de Late el Sur, la canción oficial de los Juegos, Abel Pintos, el rosarino Juan Carlos Baglietto, el cordobés Luck Ra, Cacho Deicas, el joven Valentino Merlo, el actor y humorista bahiense Agustín "Rada" Aristarán, y la cantante rosarina Mery San Dámaso, que en 2025 formó parte de La Voz.

Los arreglos musicales están a cargo de Lito Vitale, y la dirección general del show corresponde a Ariel del Mastro, junto a Sebas Mazzoni como director vocal. La puesta reunió a más de 100 artistas en escena, respaldados por un equipo de producción de unas 400 personas, entre bailarines, cantantes, músicos, vestuaristas, maquilladores, técnicos, iluminadores y coreógrafos.

A ese elenco se sumaron unos 50 bailarines, entre ellos Camila Esparza, Victoria Di Fabio, Thiago Gallo y Araceli Belén Bogado Ruiz, con un equipo de asistencia coreográfica integrado por Analía Verónica Guzmán, María Sol Figueroa, Mateo Tobías López y Damián Alejandro Gómez.

Según contó el propio Ariel del Mastro, el show comenzó a prepararse hace más de nueve meses y recorre distintas etapas de la historia argentina desde una perspectiva santafesina. El relato arrancó con un "caminante del tiempo", interpretado por Baglietto, acompañado por una niña que representa el futuro y la esperanza, y avanza por capítulos vinculados a los pueblos originarios, la inmigración, el desarrollo del campo y la industria, y la diversidad cultural, hasta desembocar en una gran peña.

La propuesta musical combina chacarera, cumbia santafesina, rock y tango, entre otros géneros. "Lo que une a un elemento con otro, a los pueblos originarios con los inmigrantes, es el río, el río marrón", explicó Del Mastro.

El despliegue técnico incluyó un mapping de 38 metros montado sobre el escenario, con la forma de la provincia de Santa Fe, desplegado entre la base de la fuente del Monumento y la bandera, además de pantallas LED para los músicos y dos tótems a los costados del Monumento que narrarán la puesta para el público ubicado más lejos.

La propuesta combinó música, teatro, danza y deporte, con momentos vinculados a la identidad provincial y la integración sudamericana. Es, además, el marco en el que Sofía Cairó y Rubén Rézola portaron por primera vez la bandera argentina como abanderados de la delegación, dando inicio formal a una competencia que se extenderá hasta el 26 de septiembre.