De manera inesperada, la salud de Daniel Cravero alteró sus planes personales y del Club Cipolletti de cara al próximo Federal A que comienza en menos 8 días. El Chango, quien fue renovado con mucha anticipación de cara al 2026 será intervenido del corazón y por prescripción médica no podrá seguir en funciones.

La institución confirmó todo mediante una conferencia de prensa. Echó por tierra todo tipo de especulaciones y confirmó al ayudante de campo de Cravero, Alejandro Barbona, como el responsable de cara al debut contra Atenas en Río Cuarto.

Bruno Gorer y Germán Alecha, dos nombres conocidos dentro del club albinegro y que están trabajando en inferiores, se acercarán más al Federal A y el andar irá determinando los pasos a seguir.

Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de fútbol local no quiera apurarse. Este es un plantel nuevo que armó el cuerpo técnico, que viene trabajando con él desde hace más de un mes y hay quiere esperar a ver como responde.

Si el comienzo es bueno, no hay que desechar nada porque Cravero permanecerá en la ciudad, afrontará aquí mismo su intervención quirúrgica y llegará la familia para acompañarlo en todo el proceso.

Muy agradecido

Cravero quiso ser claro en su alejamiento. “Son cosas de la vida. Tengo 60 años y nunca me había pasado una cosa así. Voy a operarme acá y enfrentar lo que venga”, dijo.

Daniel Cravero se aleja de la dirección técnica de Cipolletti por un problema de salud. Será operado del corazón en la ciudad rionegrina.

Agradecido por el apoyo recibido, destacó la calidad de la gente encontrada en el camino. “Me hicieron sentir como en mi casa. Gente que siempre estuvo al lado mío, no sólo en este momento”, cerró.