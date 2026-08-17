El partido entre Las Leonas y Alemania por la segunda fecha del Mundial de Hockey sobre Césped 2026 tuvo una protagonista que conoce perfectamente a ambos lados de la cancha. Lucina von der Heyde, nacida en Misiones y ex integrante de la Selección Argentina, enfrentó este lunes a sus antiguas compañeras, pero lo hizo con la camiseta del seleccionado alemán.

El encuentro que terminó favorable a las albicelestes por 3 a 2, tuvo un condimento especial por la historia de la mediocampista, que durante varios años fue considerada una de las grandes promesas del hockey nacional. Llegó a vestir la camiseta albiceleste en torneos internacionales de primer nivel, participó de los Juegos Olímpicos y fue reconocida por la Federación Internacional de Hockey como la Mejor Jugadora Joven del Mundo por su actuación durante 2018.

Ahora, después de un proceso personal y deportivo marcado por la falta de convocatorias al seleccionado argentino, decidió continuar su carrera internacional con Alemania. La elección generó repercusiones en el ambiente del hockey y convirtió el duelo de este lunes en uno de los partidos más particulares de la fase de grupos.

Lucina Von der Heyde: De Las Leonas a jugar con Alemania en el Mundial

Lucina Von der Heyde, de Las Leonas a la Selección de Alemania

La historia de Von der Heyde con el seleccionado nacional comenzó en 2016. El entrenador Gabriel Minadeo la convocó después de destacarse con la camiseta de River y rápidamente pasó a formar parte de un plantel que atravesaba una renovación. Ese mismo año consiguió su primer título internacional con Las Leonas al conquistar el Champions Trophy. También integró el equipo argentino que participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde el conjunto nacional quedó eliminado en los cuartos de final.

Poco después volvió a tener un logro destacado con las categorías juveniles. En el cierre de 2016 fue una de las integrantes del seleccionado Sub 21 que se consagró campeón del Mundial Junior. Durante 2017 también formó parte del plantel que ganó la Copa Panamericana, mientras que su crecimiento individual continuó hasta recibir uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

El 14 de febrero de 2019, la Federación Internacional de Hockey la distinguió como Mejor Jugadora Joven del Mundo por su rendimiento durante la temporada 2018. El premio confirmó la proyección que había mostrado desde sus primeros años con la camiseta argentina.

Lucina Von der Heyde: De Las Leonas a jugar con Alemania en el Mundial

El quiebre después de París 2024

Von der Heyde continuó vinculada al seleccionado argentino durante los años siguientes y llegó a competir con Las Leonas hasta los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, después de aquel ciclo olímpico comenzó una etapa diferente. La jugadora quedó fuera de las últimas convocatorias del entrenador Fernando Ferrara y, ante la falta de continuidad dentro del proceso nacional, comenzó incluso a considerar la posibilidad de ponerle punto final a su carrera internacional.

"Mi carrera deportiva decayó un montón porque dije, por ahí es el final de mi carrera internacional. Me había puesto muy triste", contó la mediocampista al recordar aquel período.

La situación se relacionó además con uno de los criterios establecidos por el cuerpo técnico de Las Leonas. La necesidad de que las jugadoras estuvieran radicadas en Argentina durante la preparación para las principales competencias. Von der Heyde, en cambio, estaba instalada en Alemania y jugaba para el Mannheimer HC, de Mannheim.

Ante ese escenario, la propuesta del seleccionado alemán apareció como una posibilidad para continuar compitiendo al máximo nivel. Después de completar los trámites correspondientes para obtener la nacionalidad, la misionera decidió aceptar el desafío. Y hoy le tocó a enfrentar a su ex equipo, a su país de orígen, con otra casaca.