El hockey argentino amaneció con una noticia tan inesperada como contundente. Luciana “Luchi” von der Heyde, una de las referentes de Las Leonas en los últimos años, dejó definitivamente la camiseta argentina y continuará su carrera internacional representando a la selección de Alemania. Un cambio de vereda que no pasa inadvertido y que golpea de lleno en el corazón del seleccionado femenino.

La mediocampista nacida en Posadas cerró así un ciclo de más de diez años con la albiceleste, tiempo en el que disputó más de 100 partidos internacionales y fue protagonista de una de las etapas más competitivas del equipo. En su recorrido figuran cuatro títulos, el Champions Trophy 2016 y la participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, además de un fuerte paso por los seleccionados juveniles y el reconocimiento como Mejor Jugadora Sub 23 del mundo en 2018 por la FIH.

La decisión no fue repentina. Desde 2019, la relación de Von der Heyde con Las Leonas estuvo marcada por idas y vueltas, atravesadas principalmente por su residencia en Europa. El modelo de trabajo del seleccionado argentino, con concentraciones prolongadas en el país y una presencia constante como requisito, fue alejándola del proyecto deportivo.

Con el correr de los años, Alemania se transformó en su base. Allí encontró continuidad competitiva, estabilidad personal y un esquema más compatible con su realidad cotidiana. Cumplido el período reglamentario de inactividad con la Selección argentina, quedó habilitada para aceptar la propuesta del combinado alemán y abrir una nueva etapa en su carrera.

El caso remite inevitablemente a otro antecedente sensible: el de Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones, que también dejó la estructura argentina para representar a Alemania. En ese espejo, la salida de Von der Heyde adquiere un peso simbólico mayor. No se trata solo de una baja deportiva, sino de una señal de época.

En un hockey cada vez más globalizado, las decisiones de carrera, las condiciones de trabajo y la proyección personal comienzan a pesar tanto como la camiseta. Para Las Leonas, se va una referente. Para Von der Heyde, empieza un nuevo desafío.