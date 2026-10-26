Dentro de la gala del Balón de Oro 2026, uno de los premios más destacados fue el Trofeo Johan Cruyff 2026, que por primera vez quedó en manos de Luis de la Fuente. El entrenador campeón del Mundial 2026 con España se quedó con el premio que reconoce a los mejores entrenadores del mundo y se impuso a Luis Enrique, que se lo quedó en 2025 y estaba en contingencia junto al DT de 65 años, que se hizo por primera vez con el galardón.

Los nominados al Trofeo Johan Cruyff de este año fueron Luis Enrique, ganador en 2025, Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Vincent Kompany y Unay Emery. En el cabeza a cabeza con el entrenador del Paris Saint-Germain, que nuevamente tuvo una temporada espectacular coronada con la Champions League, esta vez el premio cayó para un De la Fuente que condujo a España a su segundo título del mundo y sumó con este su sexto título con España entre las juveniles y la selección Mayor.

El discurso de De la Fuente

Luego de disculparse por su poco inglés, el entrenador campeón del mundo con España dio un discurso en el que arrancó felicitando a los otros nominados y destacó el mérito de sus futbolistas y sus colaboradores. "Este no es un premio individual es el premio de unos jugadores a los que es un honor entrenar", dijo, y más adelante agregó una cita de Marco Aurelio: "El éxito individual nos hace visibles. El éxito colectivo nos hace invencibles".

Ante la pregunta de Thierry Henry, uno de los presentadores, sobre cuál fue el secreto de España para hacerse con la Copa del Mundo, De la Fuente no tuvo dudas: "El secreto es contar con un grupo que antepone el bien colectivo al individual. Toda esta propuesta la desarrollan mucho mejor de lo que uno había pensado. Esto es un éxito de ellos, soy un privilegiado por dirigir a un equipo de esta calidad, en lo deportivo y en lo humano".