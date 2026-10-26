La alfombra roja comenzó a encenderse y las estrellas del fútbol mundial ya dicen presente en la gala del Balón de Oro 2026. Entre trajes elegantes, cámaras, flashes y declaraciones que alimentan la expectativa, las principales figuras llegaron a Londres para una noche que puede marcar sus carreras.

Uno de los primeros en dejar frases para la previa fue Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid, señalado entre los candidatos a quedarse con el premio, se tomó con humor la posibilidad de tener que subir al escenario para recibir el galardón.

“¿Discurso por si ganás el Balón de Oro? No, eso trae mala suerte. Pero creo que todo saldrá bien”, expresó el francés antes de la ceremonia, en una declaración que rápidamente captó la atención de los presentes.

Lejos de anticipar lo que puede suceder, Mbappé buscó mantener la calma y disfrutar de la noche. “Solo queremos disfrutar de esta noche y ver qué pasa. Estar entre los mejores del fútbol mundial es donde el Real Madrid siempre debe estar. En cuanto al resto, ya veremos”, señaló.

Harry Kane también dijo presente

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Harry Kane. El goleador inglés del Bayern Múnich llegó a la ceremonia como uno de los nombres destacados en la carrera por el Balón de Oro y se sumó al desfile de figuras que acaparan la atención en Londres.

Harry Kane se rindió ante el talento de Lamine Yamal y destacó su impresionante presente pese a su corta edad. “Lamine es un jugador increíble, lo que hace a esa edad es realmente extraordinario. Cuando yo tenía su edad, estaba jugando a préstamo en diferentes clubes”, reconoció el goleador inglés. Además, elogió el comienzo de la carrera del español y remarcó: “Ha empezado su carrera de una gran manera. Lo que hace a una edad tan temprana demuestra el talento y la calidad que posee”.

Su presencia alimenta la expectativa en una gala que reúne a los principales referentes del fútbol internacional. Con los flashes puestos sobre cada llegada, los hinchas esperan conocer cómo quedará definida la carrera por el reconocimiento individual más prestigioso del deporte.

Lamine Yamal, una de las grandes atracciones

Pero si hubo una llegada capaz de concentrar todas las miradas, fue la de Lamine Yamal. El joven crack del Barcelona arribó a la gala acompañado por Inés García y volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención de la noche.

El español aparece entre los nombres que generan mayor expectativa por su temporada y por la posibilidad de alcanzar un logro histórico a una edad muy temprana. Su presencia, junto a su acompañante, no pasó inadvertida ante las cámaras que siguen cada detalle de la ceremonia.

Con Mbappé evitando la mufa, Kane entre los grandes candidatos y Yamal acaparando los flashes, Londres vive una noche de glamour y fútbol. La alfombra roja ya tiene a sus protagonistas; ahora, todas las miradas se trasladan al escenario, donde se conocerá quién se queda con el Balón de Oro 2026.