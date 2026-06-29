En una jornada que pinta para el recuerdo, el segundo día de los 16vos del Mundial 2026 tendrá tres partidazos. Al inicio del día, Brasil se medirá con Japón en Houston. Desde las 14, la Verdeamarelha va por el triunfo ante los nipones, una de las selecciones que mejores actuaciones mostró en el torneo. Tras ese juego, a las 17.30, Alemania se enfrenta a Paraguay en Boston, mientras que Países Bajos y Marruecos le darán el cierre a la jornada, en un cruce que tiene a Monterrey como escenario y que empezará a las 22.

En busca de seguir adelante en un Mundial 2026 que lo tuvo con una performance de menor a mayor, Brasil tiene un cruce de cuidado ante Japón. Luego de culminar primero con 7 puntos en el Grupo C, el elenco de Carlo Ancelotti se cruza con los japoneses, segundos del Grupo F, que empataron ante Países Bajos y Suecia y en el medio golearon a Túnez por 4-0. El encuentro será transmitido por Mitre Patagonia FM 90.5, del Grupo Prima Multimedios.

Con Vinícius encendido, Brasil va por los octavos ante Japón. (Foto: Getty)

En la continuidad de la jornada, Alemania buscará reponerse luego de perder el invicto ante Ecuador, derrota que no le impidió pasar primero del Grupo E. Del otro lado, la Albirroja conducida por Gustavo Alfaro. En un nuevo duelo ante un sudamericano con un argentino en el banco, la Mannschaft va por la revancha y el boleto a la siguiente ronda para volver a erigirse como una de las selecciones favoritas a campeonar. Del otro lado, Paraguay persigue un sueño: volver a octavos para, como en Sudáfrica 2010, intentar alcanzar los cuartos de final.

Alfaro y Paraguay, a la caza de una difícil hazaña frente a los alemanes. (Foto: AP)

Finalmente y desde las 22, la jornada la cierra un choque de fuertes selecciones de segundo orden. Países Bajos, primero del Grupo F, se cruza con Marruecos. Del lado neerlandés, buscarán imponer su poderío ofensivo (con Alemania y Francia son los equipos que más tantos marcaron, con 10) contra los Leones del Atlas, que mantienen la ilusión de volver a dar la sorpresa como en Qatar 2022, donde llegaron a semifinales. El encuentro va a ser transmisión de Mitre Patagonia FM 90.5, del Grupo Prima Multimedios.