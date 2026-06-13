Cierra la primera fecha del Grupo D de la Copa del mundo de la FIFA. desde las 1am del domingo, Australia se verá las caras ante Turquía en el Vancouver Stadium de Canadá. Ambos elencos buscan los tres puntos y la cima de la zona donde aspiran a la clasificación.

Sexta participación en fila para Australia en la Copa del mundo. Los oceánicos, que juegan las eliminatorias de Asia; lograron su boleto tras quedar terceros en la fase de grupos continental. En los amistosos previos, cayeron ante México 1-0, y empataron con Suiza 1-1.

Dentro del plantel que dirige Tony Popovic, se destacan los juveniles Tete Yengi, delantero que juega en Japón, y el defensa central de 18 años, Lucas Herrington quien irá desde el arranque. La gran figura es el juvenil italiano Cristian Volpato, quien viste la camiseta del Sassuolo en la Serie A.

Por su lado Turquía vuelve a la gran cita mundialista tras 24 años de ausencia (fue tercero en Corea Japón 2022) el equipo dirigido por Vincenzo Montella ganó sus dos amistosos: 4-0 ante Macedonia del Norte y 2-1 contra Venezuela en la previa.

Kerem Aktürkoglu, delantero del equipo turco

Tiene como jugadores destacados a Arda Güler, mediocampista del Real Madrid; Hakan Çalhanoğlu, experimentado capitán que juega en el Inter de Milán; Kenan Yildiz, delantero de la Juventus; y Orkun Kökçü; mediocampista del Benfica.

El cotejo cerrará el Grupo D, que tuvo en la noche del viernes el triunfo de Estados Unidos ante Paraguay por 3-1.

Probables formaciones

Australia:

Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

Turquía:

Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.

Datos del partido:

Hora: 01.00 (domingo 14 de junio)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Michael Orue (PER)

Estadio: Vancouver Stadium