Austria derrota a Jordania por 2 a 1 en la madrugada de este miércoles en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. En la zona que arrancó la victoria de Argentina sobre Argelia por 3 a 0 con tres goles de Lionel Andrés Messi.

El primer cuarto de hora, encontró al seleccionado europeo intentando tener el control de la pelota, pero los asiáticos esperan para contragolpear.

A los 20 minutos de la etapa inicial, Romano Schmid sacó un disparo letal desde afuera del área y la pelota se metió en el ángulo izquierdo de Yazeed Abu laila. El equipo europeo slogró la apertura del marcador en Santa Clara, en un partido de acciones cambiantes.

Los 34 minutos, Jordania no pudo convertir el empate en dos ocasiones Schlager volvió a salvar el arco de Austria con una brillante tapada ante un remate de Ali Alowan. En el rebote, el seleccionado asiático no pudo anotar. Y llegó el final del primer tiempo. Con la victoria de Austria cence 1 a 0 a Jordania en California gracias a un golazo de Romano Schmid a los 20 minutos.

En el arranque del complemento, el forma rápida llegó la igualdad. A los cuatro minutos de la etapa complementaria Ali Alowan se metió en el área, arqueó su cuerpo y sacó un derechazo cruzado para marcar el empate 1 a 1.

A los 25 minutos del complemento, el árbitro le anuló un a Austria. Dahane Beida observó una mano previa de Stefan Posch tras la revisión en el monitor. El partido continuó empatado.

Pasando la media hora, Yazan Al-Arab, en contra de su arco, conectó de cabeza tras un córner y batió a su propio arquero para darle nuevamente la ventaja al seleccionado europeo por 2 a 1.

La Previa

Austria y Jordania jugarán este miércoles desde las 1 (hora de la Argentina) en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA en la zona que también tiene a la Argentina y Argelia.

El combinado europeo se clasificó directamente a la Copa del Mundo y quiere comenzar el torneo con el pie derecho para acercarse a los 16avos de final. En su único amistoso previo al Mundial, le ganaron 1 a 0 a Túnez.

Jordania es uno de los seleccionados más débiles del Mundial y tendrá tres rivales muy difíciles, por lo que pasar de ronda sería una gesta histórica. Antes del debut, fue goleado 4 a 1 por Suiza y cayó 2 a 0 frente a Colombia.

Probables Formaciones

Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.

Hora de Inicio: 01

TV: TyC Sports

Árbitro: Dahane Beida (MAU)

Estadio: Bahía de San Francisco