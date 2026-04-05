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En España

Maffeo y Vinicius protagonizaron un nuevo encontronazo: "Balón de playa"

El argentino se burló del brasilero con una particular frase, en el juego donde el Mallorca superó al Real Madrid.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 05 de abril de 2026 a las 13:36
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Es la tercera vez que se cruzan verbalmente ambos jugadores

Nuevo episodio entre el argentino Pablo Maffeo y el brasilero Vinicius Jr. En el triunfo del Mallorca ante el Real Madrid, el lateral tildó de “Balón de playa” al delantero merengue, en alusión al 2do puesto del Balón de oro 2024.

La rivalidad viene desde el 2022, tuvo su segundo capítulo con gestos burlones en el 2024, y ahora se volvieron a cruzar en el Son Moix, cuando el Mallorca de Martín Demichelis consiguió el triunfo por 2-1 ante el Real Madrid.

En uno de los últimos cruces del juego, ambos se sacaron chismas, discutiendo acaloradamente. El argentino le gesticuló en la cara una forma de balón, y le decía playa, haciendo mención a los cantos que recibe “Vini Jr.” en los diferentes escenarios luego de perder el balón  de oro en manos de Rodri en el 2024.

EL último antecedente entre ambos fue en el 2024, cuando el lateral fue captado por las cámaras haciéndole burla al brasilero, simulando un llanto. Previamente en el 2022, fue Vini quien se burló de él cuándo el Mallorca peleaba por no descender.

 El Mallorca logró tres puntos de oro en la pelea por no descender, quedando fuera de la zona roja. Por su parte el Real Madrid se alejó del Barcelona, quien ganó en Madrid, y quedó 7 unidades por encima.

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