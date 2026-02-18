El futbolista argentino Gianluca Prestianni se vio envuelto en un escándalo este martes, luego de que el brasilero Vinicius Jr. lo acusara de haberle dicho “mono” en reiteradas ocasiones en medio del juego donde el Real Madrid superó en la ida al Benfica de Portugal por los Playoffs de la Champions League.

Ante un nuevo hecho ante el delantero brasilero, hubo un fuerte apoyo por parte de varios deportistas, entre ellos el 7 veces campeón de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, quien emitió un claro mensaje: “estamos con vos”.

Por su parte, El lateral inglés Trent Alexander-Arnold subió una foto en la que ambos se abrazan con el mensaje “con vos siempre, hermano”, mientras que el mediocampista uruguayo Federico Valverde compartió una imagen con un corazón y el defensor español Álvaro Carreras le puso que “estamos juntos, hermano”.

Desde la otra vereda, también hubo respuestas, en primer turno, el atacante argentino se defendió, con una historia en sus redes manifestó que “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

Por otro lado, el club Benfica hizo una defensa a su jugador. Mostrando un video del momento y desmintiendo los dichos de los jugadores de la visita.

En lo deportivo, el Real Madrid superó por la mínima al elenco portugués, ahora se verán en el Bernabéu para definir quien pasa a los octavos de final.