Alpine sigue con sus trabajos de puesta a punto pensando en el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Franco Colapinto sorprendió con su aparición en la pista del circuito de Cataluña donde realizó un ensayo de Test of Previous Cars; prueba privada que se lleva a cabo con un auto de dos años de antigüedad.

Por otro lado en Silverstone, la escudería francesa sacó a girar el nuevo A 526, auto con el que Gasly y Colapinto competirán en la temporada que inicia en marzo.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Flavio Briatore mostró un video del auto en pista, con la frase “Junto con el equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone”. Expresó. El auto lucía con los colores de la última temporada, y se especulaba que fue manejado por Gasly.

Por otro lado, el piloto de 22 años, volvió a las pistas luego de su última carrera en Abu Dhabi el 7 de diciembre. Lo hizo con un auto de anteriores temporadas y en una prueba privada.

EL viernes 23 Alpine hará su presentación formal del A526, que será testeado de forma oficial en Barcelona desde el lunes 26 al viernes 30, acción fundamental para todos los equipos afrontan un cambio de reglamento: autos 50% híbridos.