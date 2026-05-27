Desde las 21.30, en el Monumental, River recibe al Blooming de Bolivia por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Milo aseguró su boleto a la siguiente rueda, pero ahora busca el pasaje directo a los octavos de final.

Con la intención de dejar atrás el duro golpe recibido el fin de semana en la final del Torneo Apertura, donde cayó ante Belgrano de Córdoba por 3-2, el River de Coudet cierra la fase de grupos con el objetivo claro: el boleto directo a los octavos de final.

Líder con 11 puntos, luego del empate ante Bragantino, que le aseguró como mínimo jugar los 16avos ante un tercero de Copa Libertadores; el Millonario quiere cerrar de buena forma un semestre con altibajos, pero con regularidad tras la llegada de Coudet.

En lo fútbolístico, Coudet no contará con Driussi aún lesionado, y Matías Viña quien se sumó a la selección de Uruguay. A ellos se suman cuatro dudas: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Juan Fernando Quintero.

En frente estará el último del grupo: Blooming, quien sumó apenas una unidad, y solo juega para cumplir. En simultáneo, Carabobo (Escolta con 9) juega mano a mano el segundo boleto ante el Bragantino (tercero con 7) en Brasil.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez.

Datos del partido:

Hora: 21.30.

TV: ESPN y Disney+.

Árbitro: Roberto Pérez.

Estadio: Monumental.