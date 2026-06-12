Martín Demichelis parecía tener su futuro definido. Tras el descenso del Mallorca a la Segunda División española, el entrenador argentino había renovado su contrato y manifestado públicamente su deseo de continuar al frente del proyecto. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que nada está escrito y un llamado desde Alemania cambió por completo el escenario.

Cuando todo indicaba que "Micho" seguiría reconstruyendo al conjunto balear, apareció una oportunidad difícil de rechazar. Según trascendió en Europa, Jürgen Klopp lo recomendó personalmente para convertirse en el nuevo entrenador del RB Leipzig, uno de los clubes más importantes de la estructura futbolística de Red Bull.

La situación sorprendió tanto en España como en Alemania. Hace apenas unas semanas, Demichelis había dejado en claro su intención de quedarse en Mallorca para afrontar el desafío de devolver al equipo a Primera División. Incluso había renovado su vínculo hasta 2028. Sin embargo, el interés del conjunto alemán modificó por completo el panorama.

El ex defensor de la Selección Argentina mantiene una relación estrecha con el fútbol alemán. Allí construyó gran parte de su carrera como futbolista, conquistando numerosos títulos con Bayern Múnich, y también dio sus primeros pasos como entrenador al frente de las divisiones formativas del gigante bávaro.

Ahora, el destino parece volver a cruzarlo con la Bundesliga. Leipzig busca iniciar una nueva etapa y Klopp, que tiene una influencia determinante en las decisiones deportivas del grupo Red Bull, habría impulsado el nombre de Demichelis para encabezar el proyecto.

Para concretar la operación todavía resta resolver cuestiones contractuales, entre ellas el pago de una cláusula de rescisión cercana a los tres millones de euros. Sin embargo, desde Europa aseguran que las negociaciones avanzan y que el desembarco del argentino está cada vez más cerca.

De confirmarse, sería un salto de enorme relevancia para Demichelis. Pasaría de dirigir a un equipo que acaba de perder la categoría a tomar las riendas de uno de los clubes con mayores aspiraciones del fútbol alemán y presencia habitual en las competencias europeas.