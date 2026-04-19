En un partido fundamental para la definición de la liga, Manchester City le ganó 2-1 al Arsenal y quedó a sólo tres puntos de la cima de la Premier League. Los Citizens, que además deben un encuentro ante Crystal Palace, se impusieron en el Etihad Stadium y quedaron al acecho de los Gunners, que sumaron su segunda caída al hilo y peligra seriamente su liderazgo a manos de los de Pep Guardiola, que se impusieron con los goles de Rayan Cherki y Erling Haaland, mientras que para los londinenses había empatado Kai Havertz.

De esta manera, el City alcanza su cuarta victoria seguida, tercera en Premier League y plasma su mejor presente ante el rival a vencer por el título, al que ya le había ganado 2-0 en la final de la Carabao Cup hace casi un mes. Arsenal había perdido un sólo encuentro en 2026 hasta ese momento, pero en el punto clave de la temporada ya suma cuatro derrotas en los últimos seis partidos. En una recta final apasionante, los de Mikel Arteta aún tienen tres puntos de ventaja pero dependen de que los Citizens, que deben un cotejo (aún no programado) ante el Palace, dejen puntos en el camino.

Man City 2-1 Arsenal, los goles

En un partido que comenzó caótico, con una chance clarísima de gol para el local, a los 15 minutos se abrió por una genialidad individual de Cherki, que capturó una pelota suela y se metió al área a pura gambeta dejando en el camino a un defensor y colocándola sobre el segundo poste de David Raya con un gran remate de derecha.

Pero un minuto después llegó una jugada completamente inesperada. Un lateral hacia atrás para Gianluigi Donnarumma, la insólita demora del arquero en rechazar y la presión de Havertz, que se interpuso en el despeje del italiano para que la pelota le rebote, se meta en el arco vacío e iguale las acciones.

Sin embargo, en el segundo tiempo apareció el goleador para inclinar la balanza en favor del City. Combinaron Jéremy Doku y Nico O'Reilly, el lateral entró al área y sacó un centro que cruzó hasta el segundo palo hasta que Haaland apareció para rematar de primera y entregarle el triunfo a los Citizens. De esta manera, con su gol 23 en la Premier League, el noruego le dio al elenco de Manchester tres puntos que pueden significar un nuevo campeonato.