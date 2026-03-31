Argentinos Juniors venció como visitante por 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata en el partido postergado que completó la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El encuentro, que había quedado pendiente por la participación del Bicho en el repechaje de la Copa Libertadores, se llevó a cabo en el estadio José María Minella bajo una torrencial lluvia y se definió con los goles de Iván Morales y Román Riquelme.

Con este resultado, los dirigidos por Nicolás Diez consiguieron su tercera victoria consecutiva en el torneo y suman 20 puntos, igualando la línea de River Plate y quedando a tres del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza. Los del Puerto de la ciudad balnearia bonaerense, en tanto, sigue sin poder ganar el el certamen y se complica en la zona baja de la tabla de posiciones.

En un primer tiempo equilibrado, cuando Aldosivi amenazaba con ataques esporádicos, Argentinos encontró la apertura del marcador a los 29 minutos con un contragolpe. Nicolás Oroz lanzó un centro al área, donde estaba esperando el chileno Iván Morales para vencer a Axel Werner con un disparo seco.

Llegando a los 38 minutos llegó el 2 a 0 de la visita luego de una aparición en el área de Román Riquelme. El defensor del Bicho conectó un gran centro desde la derecha de Hernán López Muñoz.

Los dirigidos por Nicolás Diez siguen de buena racha. Luego de la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores a manos de Barcelona de Ecuador, Argentinos Juniors lleva seis partidos invicto y suma tres victorias consecutivas contando el 1 a 0 en el clásico ante Platense y 2 a 1 frente a Lanús, ambos en el estadio Diego Armando Maradona.

Por el lado del Tiburón, la situación es un poco más preocupante, ya que aún no ha ganado en lo que va del Apertura, con 5 empates y 6 derrotas, lo que deja al conjunto marplatense en la penúltima posición de la Zona A, con un punto más que Estudiantes de Río Cuarto. La seguidilla de malos resultados (solo ganó un partido en el año ante San Miguel por Copa Argentina) provocó el despido de Guillermo Farré como director técnico. En su lugar asumió Israel Damonte, quien se estrenó hoy en el banco de suplentes. Aldosivi quedó comprometido con el descenso, ya que está penúltimo en la Tabla Anual y solamente por delante de Estudiantes (RC) y Gimnasia de Mendoza en los promedios.

En cuanto al calendario de ambos equipos, Aldosivi volverá a jugar en Mar del Plata el sábado 4 de abril a las 13.30 frente a Estudiantes de Río Cuarto en un cruce clave pensando en la permanencia. Por su parte, Argentinos Juniors recibirá el lunes 6 a Banfield desde las 19 por la Fecha 13.