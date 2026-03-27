Por el partido interzonal pendiente de la 6ª fecha en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Argentinos Juniors derrotó con justicia 2 a 1 al campeón de la Recopa Sudamericana, Lanús, en La Paternal con arbitraje de Nicolás Lamolina.

Partidazo en el Diego Armando Maradona entre dos de los mejores equipos del país, más allá de los cimbronazos que ha venido sufriendo el Bicho en instancias decisivas, quedando afuera de la Copa Libertadores.

El gol de apertura llegó en el arranque del complemento, a los 8 minutos, por intermedio de Hernán López ,quien pisó el área rival para terminar de empujar la pelota al fondo del arco tras una buena jugada colectiva del dueño de casa por la derecha.

La tranquilidad absoluta para los dirigidos por Nicolás Diez llegó a los 18 con el penal correctamente ejecutado de Nicolás Oroz que amplió la ventaja para El Bicho que se afianza en zona de clasificación transitoria.

La visita no acumuló muchos méritos como para acortar el resultado, pero con una gran definición de Ramiro Carrera se puso a un gol con 6 minutos por delante. El goleador llegó desde la mitad de cancha a conectar un centro de Sasha Marcich desde la izquierda al pie y con la velocidad de la corrida en contra de la pelota conectó al ángulo superior deecho del arco defendido por el chileno Brayan Cortés.

Por todo lo hecho durante el partido, el local no mereció terminar el encuentro tan ajustado, pero la jerarquía de los jugadores de Lanús mantuvo al equipo visitante en partido hasta el final, en el minuto 98 porque ubieron 8 de adición por parte del juez Lamolina.

Con estos tres puntos, el Bicho trepa en la clasificación de la zona B, llega hasta el puesto 7 igualando la línea de Tigre y dejando en la última plaza a los playoffs a Barracas Central. Lanús sigue cuarto en la zona A, viviendo una época de muchas irregularidades en cuanto a resultados, pero con la tranquilidad de estar metido en el grupo de los que en este momento irían por el título de campeón previo a la Copa del Mundo.

Formaciones

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López, Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Jorge Izquierdoz, Ronal Dejesús, Sasha Marcich; Ramiro Cabrera, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio; Walter Bou, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

La previa

El campeón sudamericano, luego de transitar los festejos internacionales, comenzó a recuperar su ritmo futbolístico doméstico y ya está cuarto en la competitiva zona A, con la posibilidad de llegar a quedar como escolta de Vélez en caso de una victoria como visitante.

Argentinos, luego de su última victoria ante Platense en este mismo estadio y en la agonía del clásico, se metió en puestos de clasificación transitoria en el Grupo B. en caso de ganar, le permitirá ganar un poco más de aire en pos de ese objetivo primario de la mano del técnico Nicolás Díez.

En la previa al parate parcial por la doble fecha FIFA en el fútbol doméstico, un gran partido para ir dejando el calendario al día y encarar los tiempos de definiciones.