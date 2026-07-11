El Prestige Auto Racing Team afrontará una nueva etapa en el Turismo Carretera con el debut del rionegrino José Manuel “Manu” Urcera como piloto oficial del equipo en la próxima fecha de la categoría, que se disputará en el Autódromo de Posadas, Misiones.

La competencia, correspondiente a la octava fecha del campeonato 2026 del TC y marcará la primera participación del nativo de San Antonio Oeste al volante de un Mercedes-Benz del Prestige Auto Racing Team. De esta manera, la estructura amplía su presencia en pista y pasa a estar integrada por tres pilotos: Otto Fritzler, Diego Azar y Manu Urcera.

El arribo del piloto patagónico representa un nuevo paso en el crecimiento del proyecto deportivo que Prestige Auto impulsa junto a Maquin Parts Racing. Urcera, campeón del Turismo Carretera en 2022 junto a la estructura de Venado Tuerto, suma experiencia, jerarquía y competitividad a un equipo que viene mostrando una evolución sostenida durante la temporada.

“Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Manu al Prestige Auto Racing Team. Su llegada fortalece un proyecto deportivo que venimos construyendo con mucho compromiso junto a Maquin Parts Racing y que ya viene mostrando avances importantes en pista. Para Prestige Auto, ampliar la presencia de Mercedes-Benz en el Turismo Carretera es una manera de seguir apostando por el automovilismo nacional, por el desarrollo técnico local y por una categoría que forma parte de la pasión de los argentinos”, señaló Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto.

La fecha de Misiones tendrá además un valor especial para el equipo, ya que será la primera carrera en la que los tres pilotos competirán bajo los colores del Prestige Auto Racing Team. Urcera se incorporará con un nuevo Mercedes-Benz preparado por Maquin Parts Racing, con sede en Venado Tuerto, y con una identidad visual alineada con los autos de Fritzler y Azar.

El Prestige Auto Racing Team inició la temporada 2026 con Otto Fritzler y Diego Azar al volante de los Mercedes-Benz desarrollados junto a Maquin Parts Racing bajo la normativa técnica de la ACTC. Desde su debut, el equipo atravesó un proceso de adaptación y evolución que se tradujo en avances concretos de rendimiento, clasificación y ritmo de carrera.

Entre los principales hitos de la temporada se destaca la evolución de los Mercedes-Benz en las últimas fechas del Turismo Carretera. En Termas de Río Hondo, Otto Fritzler dominó el primer entrenamiento, marcando la primera vez que Mercedes-Benz quedó al frente de un clasificador desde su ingreso oficial a esta nueva etapa de la categoría, y luego cerró la final en el 7° puesto. En Córdoba, el equipo alcanzó un resultado histórico: Fritzler ganó la serie más veloz, largó desde la primera fila y finalizó 2°, consiguiendo el primer podio del Mercedes-Benz en esta nueva etapa del TC. En Rafaela, los autos volvieron a mostrar competitividad en clasificación, con Fritzler 4° y Diego Azar 5°, su mejor resultado clasificatorio en la categoría.

Con esos antecedentes, la llegada a Posadas representa una nueva oportunidad para seguir consolidando el rendimiento del equipo en una instancia clave del campeonato. Al cierre de la séptima fecha, Urcera se ubicaba entre los principales protagonistas del certamen, Fritzler se mantenía dentro de los diez mejores de la tabla y Azar integraba el pelotón de vanguardia.

El regreso de un vehículo Mercedes-Benz al Turismo Carretera marcó un hito para la marca en Argentina, que volvió a estar presente en la categoría después de casi nueve décadas. De la mano de Prestige Auto y Maquin Parts Racing, el proyecto combina tradición, innovación y desarrollo local, con el objetivo de consolidar una propuesta competitiva y de largo plazo dentro del automovilismo nacional.

Con Otto Fritzler, Diego Azar y Manu Urcera, el Prestige Auto Racing Team llega a Misiones con una formación ampliada, foco en la evolución técnica y el compromiso de seguir posicionando a Mercedes-Benz como protagonista dentro del Turismo Carretera.