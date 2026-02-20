Hoy por hoy, el rionegrino José Manuel Urcera es uno de los referentes del Turismo Carretera, y por ello no esquivó una de las grandes consultas que surgió en los últimos tiempos: ¿Hay demasiados autos en pista? El piloto, que está temporada está corriendo con un Toyota Camry, fue tajante al dar su opinión.

En primer lugar, "Manu" sostuvo “siempre el TC es el TC, es de la más difícil de Sudamérica y de las de mejor nivel de autos de turismo del mundo. La camada que vino está en gran nivel, los que son protagonistas van a seguir siéndolo. Somos demasiados autos en pista, a veces el entrenamiento está muy congestionado, el que corre lo tiene bien ganado y no hay mucho que hacer con eso”.

“Si tengo que evaluar, la categoría, creció y evolucionó sobre el resto. Siempre el que no hace ve cosas a mejorar, lo de ascensos y descensos puede ser una alternativa. En algunos circuitos, los de atrás terminan largando en una curva, pero esto es un espectáculo, si a la gente le gusta tenemos que ser muchos”, agregó.