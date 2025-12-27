El oriundo de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera regresará al Maquin Parts Racing en la temporada 2026 del Turismo Carretera. El piloto rionegrino, que en 2025 compitió con el JPG Racing, volverá a la estructura de Venado Tuerto con la que logró el título de TC en 2022. Esta vez, el proyecto lo tendrá conduciendo un Toyota Camry, lo que representa su quinta marca distinta en la categoría.

La noticia se oficializó horas después de que Urcera confirmara su desvinculación del equipo de Juan Pablo Gianini para el próximo año. Ya se confirmó que correrá con el auto de la terminal japonesa, que dejó vacante el chubutense Marcelo Agrelo, quien tuvo un destacado 2025 ganando la Etapa Regular. La motorización, como es habitual en la escudería, estará a cargo de Horacio Soljan y su equipo.

Con este proyecto, "Manu" sumará su quinta marca en el Turismo Carretera. El patagónico ya corrió previamente con Torino (auto con el que fue campeón), Chevrolet, Dodge y Ford. El Toyota será un nuevo desafío en su campaña dentro de la popular categoría.

Urcera dejará Ford, la marca con la que corre desde 2024.

El regreso al equipo del título

Urcera se había incorporado al Maquin Parts en diciembre de 2021, para disputar el torneo 2022 con un Torino del equipo. Ese año logró su único título de TC, tras un desempeño muy eficiente en la Copa de Oro.

Sin embargo, en la siguiente temporada (2023) no pudo lucir el “1” como hubiese querido. Fue muy irregular en la Etapa Regular (su mejor resultado fue un cuarto puesto en Posadas) y si bien en el inicio de la Copa subió al podio por primera vez en el año, rápidamente quedó fuera de la lucha por el título.

En 2024 pasó al Moriatis Competición y en 2025 se sumó al JPG Racing, su última escudería antes de confirmar este regreso al equipo que lo llevó a la gloria.