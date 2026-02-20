Otra vez la violencia se hizo presente en un partido de, teóricamente, "formativas" en Neuquén capital. En la cancha Mario Barros de Maronese en el oeste neuquino en el marco de la Neuquén Cup se enfrentaban la categoría 2010 de Pacífico y Esperanza.

Promediando el primer tiempo se vivió un hecho lamentable e injustificable que rápidamente se viralizó en las redes sociales: la terna arbitral fue brutalmente agredida por parte del cuerpo técnico, dirigentes, allegados y padres de Esperanza.

El detonante habría sido una expulsión determinada por el colegiado principal del partido. “Un delantero le pega una piña al defensor, el árbitro lo ve y le saca roja en forma directa. Allí se desmadró todo”, aseveró el presidente de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), Emilio Cubría, al ser consultado.

En las imágenes, en medio del tumulto y las protestas por la expulsión, una mujer ingresó al campo de juego y encabezó la avanzada contra el árbitro principal. Luego se sumaron jugadores que lo tiraron al suelo y continuaron con golpes y patadas, algunas dirigidas a la cabeza.

Según el comunicado oficial de APAF, la agresora fue identificada como "Andrea Paola Inostroza, integrante del cuerpo técnico y presidenta de Esperanza, así como Patricio Pidul Nahuel, dirigente y también parte del staff de entrenadores y los jugadores Ian Bustos y Rodrigo Pidul Nahuel".

Además del árbitro principal, también fue agredido uno de los asistentes que intentó protegerlo en medio de la golpiza. La tercera integrante de la terna, por su parte, intentó mantenerse al margen ante la situación.

En el predio no había presencia policial durante el partido y quienes ingresaron a tratar de frenar la trifulca fueron los organizadores del torneo y autoridades del club anfitrión, quienes también recibieron golpes al intervenir para disuadir la agresión.

Trascurrido el episodio, el árbitro principal se presentó en un centro de salud durante la madrugada para constatar lesiones. “Estuvo hasta las 3 de la mañana en el hospital”, detalló Cubría. Además, señaló que se formalizará una denuncia penal en Fiscalía contra los mayores que participaron del hecho. En paralelo, sostuvo que la asociación arbitral aplicará sanciones deportivas internas: “Trabajamos con una lista de jugadores violentos y toda la plantilla de estos jugadores va a ingresar en esa lista. El día de mañana que quieran jugar algún torneo privado que nosotros dirigimos, no van a poder”.

Comunicado de APAF

Comunicado de Neuquén Cup

El Comité Organizador de la Neuquén Cup 2026 informó que, debido a los hechos de violencia ocurridos el día 19 de febrero de 2026 en la cancha de Maronese, durante el partido disputado entre La Esperanza vs Pacífico correspondiente a la Categoría 2010, se ha resuelto aplicar las sanciones previstas en el Reglamento del Torneo bajo el principio de Violencia Cero.

En consecuencia, el club La Esperanza (Categoría 2010) queda descalificado del torneo en curso y asimismo excluido de todas las futuras ediciones y torneos organizados por esta Organización, independientemente de su denominación.

Asimismo, el Comité Organizador procederá a realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, en virtud de los hechos de violencia protagonizados desde la tribuna y por integrantes del cuerpo técnico responsables de lo ocurrido en la jornada mencionada.

La Neuquén Cup reafirma su compromiso con el respeto, la seguridad y la sana convivencia deportiva, no tolerando bajo ningún concepto situaciones de violencia dentro o fuera del campo de juego.