En el día en que Diego Armando Maradona cumpliría 66 años, distintos equipos y entidades le dedicaron mensajes en sus redes sociales para recordar al ídolo eterno. El fútbol mundial volvió a rendirse ante la figura del Diez, cuya huella permanece vigente en el fútbol internacional.

Argentinos Juniors, el club donde Maradona debutó en Primera, eligió un saludo sencillo y cargado de nostalgia. "Feliz cumpleaños, Diego. Por acá te extrañamos un montón", publicó el Bicho.

Boca Juniors lo saludó con un "¡Feliz cumpleaños, Pelu!" y difundió un video especial con mensajes de hinchas. El Xeneize mantiene un vínculo especial con Maradona, quien fue campeón del Metropolitano de 1981.

Clubes y entidades homenajearon al Diez con mensajes por su cumpleaños.

El spot publicado por la institución recrea una serie de mensajes de voz dirigidos al Diez, con un clásico teléfono Movicom y una imagen de Maradona.

Napoli, el club donde se convirtió en leyenda

Desde Italia, Napoli lo saludó en español y en mayúsculas: "FELIZ CUMPLEAÑOS, PELUSA". El club italiano también recordó parte de la mítica canción que le escribió Rodrigo y sumó una imagen del lugar en el que Diego nació.

Newell's, donde jugó en 1993, escribió: "Donde estés, siempre con nosotros", antes de cerrar con un "Feliz cumple, Pelu".

Racing, el club que dirigió en 1995, le dedicó un poema. Lanús, la ciudad donde nació, lo definió como alguien "destinado a brillar en la eternidad" y agregó: "Tu pueblo te amará por siempre y para siempre".

El emotivo mensaje de Gimnasia

Gimnasia y Esgrima La Plata, el último equipo que dirigió en la Argentina, publicó un video con una carta de sus futbolistas. Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto e Ignacio Miramón leyeron el mensaje.

"Querido Diego. Hoy es tu cumpleaños y acá estamos, tratando de escribir estas palabras. Fuiste esa magia que nos hizo enamorar de una pelota. Creer que todo es posible y que al fútbol no se juega solamente con los pies, sino también con el corazón", comenzaron.

"Que hayas elegido a Gimnasia es algo que todavía me emociona. Elegiste al Lobo, vestiste nuestros colores y en el Bosque sentiste el cariño de nuestra gente. Y desde ese día, y para siempre, sos parte de nuestra identidad", prosiguieron.

Sevilla y los organismos internacionales

Sevilla, donde jugó en la temporada 1992-93, también le dedicó un mensaje y envió "un abrazo al cielo".

La FIFA publicó una imagen de Diego con la Copa del Mundo y la frase: "Una verdadera leyenda". La Conmebol también recordó al astro, y su presidente Alejandro Domínguez lo definió como un ídolo de millones.

El video de la Selección Argentina

La cuenta oficial de la Selección Argentina compartió un emotivo video. "¡Feliz cumple al cielo, Diego! Gracias por poner bien alto nuestra bandera. Te amamos", manifestó la Albiceleste.

El registro repasa algunas de las imágenes más recordadas del Diez, incluyendo el triunfo ante Inglaterra en México 1986.

La cuenta oficial de Maradona, que manejan sus hijas, publicó una foto y un mensaje claro, corto y certero: "Tu sonrisa no se apagará jamás".

A casi seis años de su muerte

Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús y murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. A casi seis años de su fallecimiento, su figura sigue más presente que nunca. Su zurda, sus gambetas, sus goles y, especialmente, aquella consagración en el Mundial de México 1986 permanecen en la memoria colectiva.