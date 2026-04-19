La gran figura del Supercásico que Boca le ganó a River también genera preocupación. Leandro Paredes salió por una molestia en el isquiotibial y su posible lesión preocupa a la Selección Argentina. El volante dejó el partido que el Xeneize ganó con su gol de penal a falta de 20 minutos para el final por una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha.

Luego de un primer tiempo como figura de la cancha, convirtiendo el penal Xeneize y sirviendo dos pases magníficos con el borde externo de su pie derecho, el capitán visitante sintió el esfuerzo y empezó a tocarse el isquiotibial de la pierna derecha. Así fue que rápidamente Claudio Úbeda dispuso la salida de un Paredes que terminó el partido sentado en el banco con hielo en el posterior, dejándole su lugar y la cinta al español Ander Herrera.

Antes, en el minuto 16 del segundo tiempo, el '5' del Xeneize había protagonizado una infracción contra el ingresado Joaquín Freitas que cayó al piso por un empujón suyo y se quedó parado sobre el delantero en una actitud desafiante luego que el neuquino Darío Herrera señalara la infracción a favor del local. Marcos Acuña interpretó la actitud de su compañero en la Selección Argentina como desafiante ante el “pibe” del club y salió en su defensa.

El zapalino terminó recriminando a Paredes, lo empujó y provocó su caída sobre el dañado césped del Monumental .El juez nacido en Andacollo decidió cortar la acción con una tarjeta amarilla por bando con la intención de seguir controlando las acciones. De inmediato, los hinchas de River se levantaron en contra del capitán, que continuó inmutable hasta que un par de jugadas más tarde su físico dijo basta y dejó el partido en el tramo más decisivo de la tarde, también silbado por todo el estadio.