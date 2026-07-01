El enojo que se volvió viral tuvo una explicación de boca de su propio protagonista. Marcelo Bielsa habló después de la eliminación de Uruguay ante España y contó qué lo llevó a reaccionar de manera tan tensa durante la entrevista posterior al partido.

El entrenador rosarino no intentó esquivar la polémica ni minimizar el momento. Con el dolor de la derrota todavía presente, decidió referirse al cruce que protagonizó con una periodista y su camarógrafo, una escena que rápidamente se multiplicó en redes sociales y quedó instalada como una de las imágenes más comentadas del Mundial.

Antes de puntualizar en su reacción, Bielsa hizo una reflexión sobre los tiempos televisivos después de una caída deportiva. “Hay obligaciones con las empresas que compran los derechos, y manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad”, expresó, apuntando a la lógica de las transmisiones.

Desde ese lugar, el técnico explicó que el problema no fue una pregunta incómoda, sino la demora en el inicio de la entrevista en un momento en el que se sentía emocionalmente desbordado. “Yo reaccioné a la tardanza en las preguntas a las que debía responder y reaccioné porque tardaban y yo estaba sobrepasado con el dolor”, reconoció.

La confesión mostró a un Marcelo Bielsa atravesado por la frustración y consciente del impacto de sus formas. Aunque planteó el contexto que rodeó el episodio, también asumió que su respuesta no estuvo a la altura de lo que correspondía frente a quienes estaban trabajando en la transmisión.

En ese sentido, el rosarino dejó una frase que funcionó como pedido de disculpas y autocrítica. “Tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido”, admitió, bajándole el tono a la polémica y aceptando que el malestar por la eliminación terminó condicionando su manera de expresarse.

La explicación de Marcelo Bielsa no borró el exabrupto, pero sí permitió entender qué pasaba detrás de esa reacción. Entre la angustia por quedar afuera del Mundial, la presión de cumplir con obligaciones televisivas y la demora en la entrevista, el entrenador terminó exponiendo una vulnerabilidad que transformó una nota postpartido en un momento de fuerte tensión pública.