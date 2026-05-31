Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente de San Lorenzo de Almagro al imponerse en las elecciones que se desarrollaron en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain y contaron con la participación de cinco listas.

Culotta sacó cerca del 30% de los más de 13 mil sufragios y dejó por detrás a Sergio Costantino y César Francis, quienes pelean hasta que se confirmen los datos oficiales por la segunda colocación. Más atrás finalizaron Manuel Agote y Nicolás Papasso.

Los socios azulgranas votaron a su nueva Comisión Directiva en el marco de elecciones extraordinarias, las cuales proclamaron a las nuevas autoridades del club hasta diciembre del 2027. Culotta encabezó la lista Orden y Progreso Sanlorencista y llevó como vicepresidente a Juan Manuel Campos.

Los resultados de las elecciones:

Marcelo Culotta: 4110 votos (29,82%).

Sergio Costantino: 3284 votos (23,83%).

César Francis: 3249 votos (23,57%).

Manuel Agote: 2511 votos (18,22%).

Nicolás Papasso: 595 votos (4,32%).

Luego de confirmarse el triunfo, Culotta aseguró que el objetivo es “poner a San Lorenzo a todo nivel” en lo más alto y adelantó que uno de los objetivos es “ordenarlo económica y financieramente”. “Venimos a reconstruir a San Lorenzo. Es unir para reconstruir, que alguien opine diferente no quiere decir que descalifiquemos esa opinión que tenga sobre el otro”, agregó y aseguró que las oposiciones van a “tener el lugar que se merecen”.

“San Lorenzo es lo más importante en mi vida”, destacó Culotta y expresó que “quizás 18 meses no sean suficientes para lograr todo”.

Los números de las elecciones en El Ciclón

Cerca de las 9.10 del sábado se dio comienzo a la votación debajo de la Platea Norte, con los primeros socios acercándose a las inmediaciones del Nuevo Gasómetro para participar de los comicios: "Rápido y sin problemas", coincidieron los votantes que inauguraron la jornada.



El plazo para votar finalizó a las 18 y el ingreso se hizo únicamente por la Puerta X (emplazada en la Platea Sur, en su cercanía a la Popular Este). Fueron 61 las mesas habilitadas y los socios pudieron consultar anticipadamente su número de mesa y orden en el sitio oficial del club.



Con el antecedente récord de 16.358 participantes en los comicios de 2023, se esperaba una convocatoria cercana pero no superior a ese número, a pesar del incremento de la asistencia sobre el cierre del día: cerca de las 17 se estimaba que más de 10 mil personas había votado y, en definitiva, fueron más de 13 mil. Eran 43.867 los habilitados para votar.

Para poder votar, el socio debía contar con una antigüedad ininterrumpida de cuatro años; tener 16 años o más al 31 de agosto del 2023 y haber integrado el padrón a la elección del pasado 2023 (dado que se utiliza el padrón para estos comicios extraordinario). A su vez, debía tener su cuota al día, con el pago cumplimentado al mes de abril de 2026.