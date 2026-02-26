La renuncia de Marcelo Gallardo en River Plate despertó variedad de voces que, con distintas opiniones, buscaban culpables y soluciones en medio de la crisis de resultados que atraviesa el Millonario. Sin lugar a dudas, las más insólitas son aquellas que incriminaban a la estatua del Muñeco, ubicada a metros del Monumental, es por eso que su escultora, Mercedes Savall, salió a defenderla en diálogo con periodistas del diario Clarín.

"Me parece que algunos buscando un culpable se ponen muy creativos, echarle la culpa a la estatua es facilísimo, no soluciona este momento futbolístico", opinó la artista, que además recomendó a la hinchada "no desconectar con la figura".

Lo cierto es que la efigie fue inaugurada en mayo de 2023, cuando Martín Demichelis era el entrenador y aún le faltaba bastante para ser destituido, pero luego de que tallen a Gallardo, su ciclo acabó apagándose, para posteriormente ser reemplazado por el muso en persona.

Pero su segundo ciclo fue olvidable, estuvo lejos de cumplir con las altísimas expectativas y de lograr los objetivos proyectados, generando que un sector de la gente se ensañe con la escultura de bronce.

Uno de ellos fue el periodista Jorge Rial, que en su cuenta de X escribió: "La estatua es una mierda, horrible y mufa. Nunca más ganó un campeonato, hay que tirarla abajo". En respuesta, Savall salió en defensa de su creación: "Lamenté mucho los dichos de Rial, le pega a la estatua cada vez que puede, creo que hay algo de política ahí atras. Toda estatua es política pero detecto en él cierto ensañamiento y abuso de poder porque se esta metiendo con todo su aparato contra mis obras y mi carrera, eso duele".

Lejos de bajarse de la disputa, el reconocido hincha de River retrucó la apuesta: "No solo es mufa. Artisticamente es de mal gusto. La tienen que dinamitar".