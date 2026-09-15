El santiagueño Marco Trungelliti continúa formando parte de la elite del tenis mundial. El jugador nacido en Santiago del Estero se ubica actualmente en el puesto 99 del Ranking ATP. Se mantiene dentro del Top 100 tras la actualización posterior al US Open.
La actualización del Ranking ATP dejó importantes movimientos en los primeros puestos del circuito y también entre los tenistas argentinos. El alemán Alexander Zverev aprovechó los resultados del último Grand Slam y se acercó al número uno del mundo, que continúa en manos del italiano Jannik Sinner.
Djokovic fuera del Top 10 tras ocho años
Una de las grandes novedades fue la salida de Novak Djokovic del Top 10. El serbio descendió hasta el puesto 12 luego de perder los puntos correspondientes a su actuación anterior en el US Open. De esta manera, Djokovic quedó fuera de los diez mejores del mundo por primera vez desde julio de 2018. Puso fin a una racha de más de ocho años dentro de ese grupo.
El estadounidense Ben Shelton fue uno de los grandes ganadores del movimiento posterior al US Open. Luego de alcanzar la final en Nueva York, escaló cinco posiciones y se ubicó en el cuarto lugar, la mejor posición de su carrera. Por delante suyo quedaron Sinner, Zverev y Carlos Alcaraz.
Cerúndolo volvió a ser el mejor argentino
Entre los argentinos, Francisco Cerúndolo recuperó el liderazgo y se convirtió nuevamente en la raqueta número uno del país. El porteño avanzó dos posiciones y quedó en el puesto 23. Detrás suyo aparecen Tomás Martín Etcheverry, en el lugar 31, y Mariano Navone, que subió cuatro puestos hasta el 45°.
También se encuentran Sebastián Báez (51°), Thiago Tirante (52°), Juan Manuel Cerúndolo (53°), Román Burruchaga (56°), Facundo Díaz Acosta (72°) y Camilo Ugo Carabelli (76°). La principal caída entre los argentinos fue la de Thiago Tirante, quien perdió diez posiciones.
Así quedó el Top 10 del ranking ATP
- Jannik Sinner (Italia) – 11.500 puntos
- Alexander Zverev (Alemania) – 9.690
- Carlos Alcaraz (España) – 5.560
- Ben Shelton (Estados Unidos) – 4.680
- Félix Auger-Aliassime (Canadá) – 3.890
- Daniil Medvedev – 3.770
- Flavio Cobolli (Italia) – 3.720
- Frances Tiafoe (Estados Unidos) – 3.380
- Alex de Miñaur (Australia) – 3.300
- Taylor Fritz (Estados Unidos) – 3.175
Los argentinos en el Ranking ATP
- 23.° Francisco Cerúndolo
- 31.º Tomás Martín Etcheverry
- 45.° Mariano Navone
- 51.º Sebastián Báez
- 52.° Thiago Tirante
- 53.° Juan Manuel Cerúndolo
- 56.° Román Burruchaga
- 72.° Facundo Díaz Acosta
- 76.° Camilo Ugo Carabelli
- 99.° Marco Trungelliti
El santiagueño Marco Trungelliti sigue demostrando que su lugar en el Top 100 no es casualidad. Su permanencia entre los mejores del mundo representa un orgullo para el tenis argentino.