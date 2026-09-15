El santiagueño Marco Trungelliti continúa formando parte de la elite del tenis mundial. El jugador nacido en Santiago del Estero se ubica actualmente en el puesto 99 del Ranking ATP. Se mantiene dentro del Top 100 tras la actualización posterior al US Open.

La actualización del Ranking ATP dejó importantes movimientos en los primeros puestos del circuito y también entre los tenistas argentinos. El alemán Alexander Zverev aprovechó los resultados del último Grand Slam y se acercó al número uno del mundo, que continúa en manos del italiano Jannik Sinner.

Djokovic fuera del Top 10 tras ocho años

Una de las grandes novedades fue la salida de Novak Djokovic del Top 10. El serbio descendió hasta el puesto 12 luego de perder los puntos correspondientes a su actuación anterior en el US Open. De esta manera, Djokovic quedó fuera de los diez mejores del mundo por primera vez desde julio de 2018. Puso fin a una racha de más de ocho años dentro de ese grupo.

Marco Trungelliti continúa entre los mejores 100 del ranking ATP

El estadounidense Ben Shelton fue uno de los grandes ganadores del movimiento posterior al US Open. Luego de alcanzar la final en Nueva York, escaló cinco posiciones y se ubicó en el cuarto lugar, la mejor posición de su carrera. Por delante suyo quedaron Sinner, Zverev y Carlos Alcaraz.

Cerúndolo volvió a ser el mejor argentino

Entre los argentinos, Francisco Cerúndolo recuperó el liderazgo y se convirtió nuevamente en la raqueta número uno del país. El porteño avanzó dos posiciones y quedó en el puesto 23. Detrás suyo aparecen Tomás Martín Etcheverry, en el lugar 31, y Mariano Navone, que subió cuatro puestos hasta el 45°.

También se encuentran Sebastián Báez (51°), Thiago Tirante (52°), Juan Manuel Cerúndolo (53°), Román Burruchaga (56°), Facundo Díaz Acosta (72°) y Camilo Ugo Carabelli (76°). La principal caída entre los argentinos fue la de Thiago Tirante, quien perdió diez posiciones.

Así quedó el Top 10 del ranking ATP

Jannik Sinner (Italia) – 11.500 puntos

(Italia) – 11.500 puntos Alexander Zverev (Alemania) – 9.690

(Alemania) – 9.690 Carlos Alcaraz (España) – 5.560

(España) – 5.560 Ben Shelton (Estados Unidos) – 4.680

(Estados Unidos) – 4.680 Félix Auger-Aliassime (Canadá) – 3.890

(Canadá) – 3.890 Daniil Medvedev – 3.770

– 3.770 Flavio Cobolli (Italia) – 3.720

(Italia) – 3.720 Frances Tiafoe (Estados Unidos) – 3.380

(Estados Unidos) – 3.380 Alex de Miñaur (Australia) – 3.300

(Australia) – 3.300 Taylor Fritz (Estados Unidos) – 3.175

Los argentinos en el Ranking ATP

23.° Francisco Cerúndolo

31.º Tomás Martín Etcheverry

45.° Mariano Navone

51.º Sebastián Báez

52.° Thiago Tirante

53.° Juan Manuel Cerúndolo

56.° Román Burruchaga

72.° Facundo Díaz Acosta

76.° Camilo Ugo Carabelli

99.° Marco Trungelliti

El santiagueño Marco Trungelliti sigue demostrando que su lugar en el Top 100 no es casualidad. Su permanencia entre los mejores del mundo representa un orgullo para el tenis argentino.