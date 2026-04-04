Marco Trungelliti rompió otro récord en Marrakech: será el jugador más veterano de la historia en jugar su primera final ATP

El tenis argentino vive una semana histórica en la gira de polvo de ladrillo y este sábado sumó una nueva página memorable. Marco Trungelliti alcanzó la primera final ATP de su carrera en el 250 de Marrakech y estableció un récord de longevidad: a los 36 años, se convirtió en el jugador más veterano en lograrlo por primera vez, según los registros del circuito mayor.

El santiagueño coronó su gran semana en Marruecos con un triunfo sólido sobre el ítalo-argentino Luciano Darderi (19° del ranking ATP), a quien derrotó por 6-4 y 7-6 (2) en sets corridos para meterse en la definición del torneo.

De esta manera, Trungelliti no solo confirmó su mejor actuación en el ATP Tour, sino que también ratificó un presente que lo encuentra en el punto más alto de su carrera. En busca del trofeo, su rival será el juvenil español Rafael Jódar (89°), de 19 años y quien alcanzó su primera definición en el circuito mayor tras barrer a Camilo Ugo Carabelli (67°) por 6-2 y 6-1.

Qué dijo Marco Trungelliti tras alcanzar su primera final ATP

La historia de Trungelliti es, en sí misma, una rareza dentro del circuito. Habitual protagonista del circuito Challenger durante más de una década, el argentino logró esta semana ingresar por primera vez al Top 100 a los 36 años, con lo que se transformó en el debutante más longevo en alcanzar ese grupo en los últimos 50 años. Esa evolución tardía, construida a base de perseverancia, encuentra ahora su punto cúlmine con esta final inédita.

Su recorrido en Marrakech fue una muestra de carácter. A lo largo de la semana, Trunge, quien comenzó el torneo en el puesto 117 de la ATP y está 75° en el ranking en vivo, superó a rivales de jerarquía y sostuvo un nivel competitivo alto, tanto desde el fondo de la cancha como en los momentos de mayor presión. La victoria ante Darderi -uno de los jugadores más peligrosos sobre arcilla en la actualidad- terminó de consolidar su candidatura.

Trungelliti, que supo atravesar momentos complejos en su carrera y hasta evaluar el retiro en más de una oportunidad, hoy se permite disfrutar de un presente inesperado. Con una extensa trayectoria en el circuito y múltiples títulos en el Challenger Tour, finalmente logró dar el salto que durante años se le había negado: disputar una final ATP.

“Es consecuencia del trabajo que vengo haciendo hace mucho. Pasó tarde, pero por suerte pasó. Hubiera sido muy duro no conseguirlo. Ahora, con esa calma, intento disfrutar e ir en busca de más”.

Hay una marca mexicana que hará historia en el masters 1000 de Montecarlo y en Roland Garros. Marco Trungelliti a sus 36 años tendrá su debut entre los mejores 100 del mundo vistiendo Lega Sport, una marca mexicana que pelea contra el duopolio de Adidas y Nike para tener un lugar en el circuito ATP.