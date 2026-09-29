Después de confirmarse su salida en el día de ayer, Juan Pablo Vojvoda rompió el silencio después de dejar de ser el entrenador de Racing. El DT contó que "estaba para seguir" pero entendió la situación, evaluó su corto paso en la Academia y dio detalles de la última charla que tuvo con el presidente Diego Milito.

En diálogo con DSports Radio, el entrenador de 51 años contó cómo vivió las horas posteriores a la durísima eliminación ante Boca por la Copa Argentina, y la suspensión la conferencia de prensa, afirmando que fue una decisión del club: "No tenía problema en hablar post partido de Boca, pero fue una decisión del club y la acepté. No me iba a esconder por un resultado. Yo estaba dolido, los dirigentes también y los jugadores… imagínate ese vestuario”.

“Yo estaba firme para seguir, pero entendía la situación, no voy a ser una traba para Racing. El golpe de este partido con Boca terminó siendo muy duro”, expresó el DT, que dio su visión sobre su corto ciclo y la situación en la que arribó: "Acepté el desafío de Racing y sabía donde ponía la firma y el plantel que iba a conducir. Después, en el día a día uno se va encontrando cosas y es un momento de transición. Soy realista del lugar donde estaba y nos manejamos así con la dirigencia y la Secretaría técnica. Me presentaron jugadores y yo elegía pensando en que se pudieran adaptar a lo que quería".

Por último, Vojvoda dio detalles de la charla que mantuvo con Milito que se dio su salida. "Fue una conversación muy simple y cordial. Él estaba dolido por la situación y yo también. Me dijo que los resultados no se están consiguiendo y decidió dar un cambio. No hay mucho que decir. Le di mi análisis de lo que vi desde adentro y le manifesté que es lo que se puede mejorar”, relató el ya ex entrenador de Racing.

Chirola Romero hasta diciembre

Luego de que Vojvoda se presentará este martes en Avellaneda para despedirse del plantel para culminar oficialmente su ciclo después de 13 partidos, quien tomará las riendas del plantel será Sebastián “Chirola” Romero junto a Luciano Aued, la cabeza del cuerpo técnico que salió campeón en Reserva. Ambos quedarán al frente del equipo de manera interina hasta fin de año, lo que permitirá a Milito y la dirigencia definir al entrenador que comandará a Racing en 2027.