La clasificación de Estudiantes de La Plata a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 le da la chance de reforzarse hasta con tres nuevos jugadores y en El Pincha piensan en Marcos Rojo.

Sí, el actual marcador central de Racing interesa a partir de las suspensiones que deberán cumplir Leandro González Pírez y Tomás Palacios por acumulación de amarillas en la competencia internacional.

Es decir, ninguno de los dos estará a disposición de Alexander Medina para la ida ante Flamengo (candidatazo) o Independiente del Valle. El Cacique necesita a un nombre que llegue y se ponga la camiseta y allí entre Rojo con la personalidad necesaria.

El contrato de Marcos Rojo con Racing se termina en diciembre. Actualmente. el equipo marcha último.

Su presente

El defensor es titular en la Academia que marcha último en el Torneo Clausura 2026. El jugador tiene contrato hasta diciembre con el club de Avellaneda y su vuelta a la capital de la provincia de Buenos Aires sería cerrar de la mejor forma el círculo, ya que fue formado en las inferiores del Pincha. Con Diego Milito muy cuestionado por los hinchas racinguistas, la negociación no será tan sencilla.

Hombre de la casa platense, rompió con los hinchas del León cuando decidió irse a jugar a Boca en su regreso de Europa. El clima con las tribunas está mal, pero al técnico de Estudiantes le gusta; y a su presidente Juan Sebastián Verón, ni hablar.

Estudiantes ya tiene experiencias positivas con estas situaciones. Lo hizo con Rolando Schiavi en 2009 cuando lo trajo desde Newell's para sumarse en semis de la Libertadores contra Nacional de Uruguay y posteriormente la final ante Cruzeiro que lo proclamó campeón al club argentino.