Luego de la larguísima novela de su rescisión con Boca, finalmente Marcos Rojo es oficialmente jugador de Racing y fue presentado por la institución como su nuevo refuerzo. El central, que por el momento solamente puede jugar la Copa Libertadores y Copa Argentina este semestre por no haber rescindido su vínculo con el Xeneize previo al cierre del libro de pases, fue recibido por las redes sociales del club simplemente como "Marcos", por el pedido del entrenador Gustavo Costas de omitir cualquier alusión al rojo, color de Independiente, el vecino y archirrival.

Así es que el defensor de 35 años, que fue llamado por el DT la semana pasada, terminó de cerrar su llegada a Avellaneda firmando contrato por productividad, es decir por partido jugado en lugar de un sueldo fijo garantizado, hasta diciembre de 2026. La propuesta de Costas fue bien recibida por Diego Milito, presidente de Racing, que coincidió en la idea de que el marcador central con pasado en la Selección Argentina podría darle un nuevo empuje a la defensa pensando en competir por la Copa Libertadores.

El otro posible destino para Rojo era Estudiantes, pero finalmente una nueva vuelta al club donde surgió quedó descartada por dos motivos: la resistencia mayoritaria del público (incluso hubo una advertencia incluida de la barrabrava, que en redes sociales declaró “persona no grata”) y la evaluación de Eduardo Domínguez, entrenador del Pincha, que no dio el visto bueno para que se avanzara con su contratación.

Por qué Rojo no jugará el Torneo Clausura

El zaguero no podría participar del certamen dómestico porque no está habilitado por la AFA. El artículo 19.2.4 marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como “libre” haya rescindido su contrato antes del día del cierre del libro de pases, que en este caso era el pasado 24 de julio. En la dirigencia de la Academia omitieron el dato sobre esta situación y por el momento Rojo solamente está habilitado para la Libertadores y la Copa Argentina. No obstante, desde la CD le comentaron al cuerpo técnico de Costas que este inconveniente aún puede solucionarse. Por el momento, "Marcos" no puede salir a la cancha con los colores racinguistas en los encuentros del Clausura.