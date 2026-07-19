En las últimas horas del sábado, tras arduas negociaciones, se confirmó qué artista se encargará de cantar el himno nacional de nuestro país: será María Becerra, para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la selección argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en las afueras de Nueva York desde las 16.00 de este domingo.

Así como en la Copa del Mundo Qatar 2022 la encargada de entonar la canción patria fue Lali Espósito para esta ocasión volvieron a optar por una cantante joven, referente de la música urbana, destacándose en géneros como el pop urbano, reguetón y R&B latino con millones de oyentes en todas las plataformas.

Becerra, en la previa de su presentación, se refirió a este momento que protagonizará: "Los chicos querían que yo cantara el himno. Nos hablaron de parte de la FIFA, se contactaron con mi manager. Es lo más importante que me pasó en mi carrera".

Prueba de sonido de María Becerra, con vistas a su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final

Todo el fin de semana fue lleno de especulaciones sobre su presencia, que comenzaron a crecer cuando adelantó un par de horas "por motivos de agenda" un show donde se presentó en el Festivla Bigsound de Pontevedra, posteó una foto en el avión, con la pelota de la Copa del Mundo, la camiseta albiceleste con la 10 de Messi y el mensaje "yendo" con desgino a Nueva York.

Por primera vez en la historia, la FIFA llevará a cabo un Show de medio tiempo cuando los jugadores se marchen a los vestuarios para el entretiempo y del mismo participarán las estrellas de la música Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, sumado a que Chris Martin formará parte de la organización.

A raíz de esto, los 15 minutos históricos de entretiempo se verán afectados y, más allá de que la FIFA no lo hizo oficial, se espera que el entretiempo dure entre 25 y 30 minutos. De hecho, el Show de medio tiempo por si solo se prolongará por 11 minutos.