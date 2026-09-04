Mario Sepúlveda, el señor de los ascensos, regresa al básquet a los 49 años con Centro Español de Plottier

En los últimos días y sorpresivamente, a los 49 años de edad, "el señor de los ascensos", como se lo conoce a Mario Sepúlveda fue anunciado como nuevo jugador de Centro Español de Plottier para jugar el próximo Torneo Pre Federal. En 2023, anunció su retiro, y tres años despúes se volverá a poner los cortos, uno de los jugadores más emblemáticos de Neuquén.

Sobre esta vuelta, Mario contó que “Yo digo que fue sin querer queriendo. Estaba buscando ordenarme a la hora de mantener activo mi físico y la verdad que iba al gimnasio cuatro días seguro, después por una semana no iba, a la siguiente iba un día. Y así por varios meses. Hasta que me metí a entrenar con los U21 que jugaban en la primera local los lunes, miércoles y viernes. Así me empecé a ordenar y conseguir mi objetivo de mantenerme activo”.

Y luego agregó que "me propuse jugar la segunda parte del año con los chicos y me encontré que había Predederal. Así que la responsabilidad y la exigencia escaló mucho más de lo que pensaba”. Pero la motivación viene también por la familia: “La realidad es que mis hijas Juana (17 años, juega al fútbol en Talleres) y Charo (14, juega al básquet en Centro Español) me lo venían pidiendo hace mucho y yo les decía que no, que estaba muy bien así. Hasta que lo pensé más en profundidad y cuando les dije en broma que volvía encontré en sus caras una felicidad que no lo podía creer. Así que les dije que está vez iba en serio y se largaron a llorar de la felicidad. Ya con eso creo que está cubierto mi parte. Soy un papá feliz de verlas felices a ellos. Claramente que Naty, mi compañera de vida nos bancó a full una vez más”.

Mario Sepúlveda regresará a jugar al básquet a los 49 años con Centro Español

Además, Sepúlveda expresó que este regreso “significa un desafío enorme ya que hoy básquet ha evolucionado mucho en la parte física, que justamente es en la que más ventajas voy a dar, en la recuperación después de jugar, etc. Pero estoy listo para dar lo mejor de mí una vez más, disfrutarlo y seguir agradeciendo a Toto, Nico, Andrés cómo dirigentes que me bancan. A Boti (Santángelo) que me volvió a dar el gusto, a toda la familia del Torito de Plottier que me brindan un cariño enorme y a esta hermosa comunidad del básquet que recibieron la noticia como una enorme alegría y me la transmiten todo el tiempo. Sumo el agradecimiento a los medios que siempre con mucho respeto y cariño me dan el espacio para seguir escribiendo una hoja más en mi carrera deportiva”.