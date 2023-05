Mario Sepúlveda: "Competí siempre conmigo mismo"

Considerado por muchos como el mejor jugador de la provincia de la historia, Mario Sepúlveda puso punto final a su carrera a los 45 años en El Templo de Plottier el pasado jueves en el tercer juego de los Play Off de la Liga Federal de Básquet ente Centro Español ante Biguá. El “Señor Ascenso” dejó los cortes en su casa :“Fue todo fuerte y movilizante, y estoy disfrutando el momento”.

El Nacional 2007, Olímpico 2008, Unión de Sunchales 2009, El Nacional 2010 y Quilmes 2011 fueron los ascenso a Liga Nacional que tuvo Mario Sepúlveda en su carrera. En su última etapa como jugador supo comandar a un Centro Español que entró en los principales planos nacionales, y tiene en su poder los dos títulos que Neuquén ganó en el Campeonato Argentino, el último en casa y ante su gente.

La chicharra del pasado jueves en El Templo, que decretó el triunfo de Biguá 80-75 ante Centro Español, marcó también el fin de una carrera exitosa para el Alero de 1.92 metros “Lo primero que hice fue anunciar el retiro antes del inicio de la temporada para compartirlo con todos. Mucha gente se dio el lugar para ir a la cancha y verme por última vez, con Brown era mi último partido, después en Play y Off no sabes cuándo es el final. Internamente estuve vulnerable en un montón de momentos pero siempre compitiendo. En el cierre, fue todo muy fuerte y movilizante”.

Inició en Pacífico, pasó por Independiente y antes de comenzar su gira de triunfos estuvo en Roca en el viejo TNA, “Cuando arranqué, había mucha gente que no sabía dónde quedaba Neuquén, llevé la bandera con mucho orgullo y poder hablar de la provincia y mostrar que el sur también existe, y poder jugar al básquet como profesional y sin olvidarme de donde salí, y representar a mi querida provincia”. Dijo a Grito Sagrado.

Fueron horas muy movilizantes en todos los sentidos, expresó el ahora ex jugador “Recibí mensajes de muchas partes del país, mi carrera pasó por muchísimos lugares, provincias, vestuario con muchísimas personas y de diferentes clubes. Cada mensaje me conecta a cada lugar, momentos, olores, es por ello que me tomé el tiempo de aprovecharlo y brindar el espacio para agradecer”.

“No se puede separar el deportista a la persona, porque siempre fui lo mismo, siempre fui yo en cada momento dentro y fuera. Competís no solo con un rival sino con compañeros por un lugar, pero creo que la más fuerte que tuve fue conmigo mismo y saber que cada día se puede aprender más”.

Terminada la etapa jugador, ahora se viene continuar ligado al deporte pero como dirigente, y al mismo tiempo como Coaching Deportivo, carrera donde se recibió y que está ejerciendo. “Estoy disfrutando el momento. Sigo en la política con Andrés Peressini y estamos trabajando para poder abarcar el deporte como se merece. Además me recibí de Coaching deportivo internacional y estoy acompañando a muchos deportistas, buscando en colaborar, acompañar y potenciar a las personas. Encontré en el Coaching la mejor herramienta para poder volcar las experiencias vividas y poder ayudar a las demás personas".

Se inició en Pacífico y luego pasó a Independiente, y jugó TNA en Deportivo Roca, La Unión de Colón, Quimsa, El Nacional y en Liga también por Obras. Tuvo años en Hispano Americano, Ciudad de Bragado, Petrolero y Perfora, llegó a Centro Español en la 2017-18, de donde fue desde liga local a Torneo Federal, Liga Argentina y codearse con los grandes de la categoría. La pandemia atrasó el retiro, para que la última temporada sea todo disfrute.