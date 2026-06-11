Cuando la cuenta regresiva para el Mundial ya entró en su tramo final y los equipos ultiman detalles para salir a escena, Marruecos recibió una noticia que ningún entrenador quiere escuchar. El conjunto africano tuvo que modificar su lista prácticamente sobre el límite reglamentario tras confirmar las bajas de Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd, dos jugadores que formaban parte de los planes de Mohamed Ouahbi para la máxima cita del fútbol.

La situación obligó a una reacción inmediata del cuerpo técnico y de la federación marroquí, que debieron cubrir los lugares vacantes con convocatorias de emergencia. Los elegidos para sumarse al plantel fueron Amine Sbai y Marwane Saadane, quienes deberán incorporarse rápidamente a la dinámica del equipo en plena antesala del debut.

La ausencia de Ezzalzouli representa un golpe sensible para el sector ofensivo. El delantero del Betis arrastraba problemas físicos tras sufrir un esguince de rodilla y, pese a los intentos por acelerar su recuperación, no logró recibir el alta médica necesaria para formar parte de la competencia.

Su velocidad, capacidad de desequilibrio y aporte por las bandas lo habían convertido en una de las cartas importantes del seleccionado marroquí. Sin embargo, la evolución no fue la esperada y el cuerpo médico terminó descartándolo de manera definitiva.

El otro caso que obligó a retocar la nómina fue el de Nayef Aguerd. El defensor, uno de los referentes de la histórica generación que llevó a Marruecos hasta las semifinales en Qatar 2022, no consiguió dejar atrás una compleja serie de inconvenientes físicos que lo tuvieron alejado de las canchas durante varios meses.

Las complicaciones derivadas de una lesión en la zona de la ingle, sumadas a otros problemas posteriores durante su recuperación, terminaron por dejarlo fuera de la Copa del Mundo. Su reemplazante será Marwane Saadane, quien aportará experiencia a un plantel que perdió a uno de sus hombres más importantes en la última línea.

La modificación de la lista se produjo dentro del plazo permitido por la FIFA para realizar cambios por lesión, una ventana que Marruecos utilizó al límite. Ahora, con dos nombres nuevos incorporados a toda velocidad, el seleccionado africano intentará dejar atrás el contratiempo y concentrarse en el desafío que tiene por delante: iniciar su camino mundialista nada menos que frente a Brasil.