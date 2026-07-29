Desde el 1 al 9 de agosto, se disputará en Florida; Estados Unidos, el Amerigol Latam Cup 2026, competencia de hockey sobre hielo donde el seleccionado argentino dirá presente en cinco categorías. La neuquina Martina Gutiérrez Christensen integrará los seleccionados Junior.

Dirá presente en dos categorías: U14 y U16; al ser mixto, las jugadoras femeninas pueden jugar una categoría inferior. La neuquina de 15 años estudia en la EPET n° 8, e inició en Roller Hockey a los 5 años. Su convocatoria llega luego de estar en un campus en Buenos Aires y realizar diferentes capacitaciones en Ushuaia. “Estoy orgullosa porque es un sueño para mí desde los 5 años, poder representar al país en el exterior” dijo Martina a Grito Sagrado.

“Me da la edad para jugar las dos categorías, puedo hacerlo en una menos por ser mujer” dijo la jugadora de campo, que se puede desempeñar tanto en ataque como en defensa. “Al ser cambios rápidos, pude desarrollar las habilidades de jugar en ambos lados” expresó la joven, quien agradeció los aportes de la Ministra de Deportes; josefina codermatz, por los pasajes y el traslado a la competencia.

Su presentación comenzará el sábado ante Brasil, luego ante Caribe, y cerrará con Venezuela, tanto en U16, como en U14, ambos en el Panthers Ice Den. Además de los Junior, también competirán los seniors, con dos equipos en masculino, y uno con femenino.

Martina es jugadora de Roller Hockey hace diez años, se desempeña en el Neuquén Roller Hockey, equipo que entrena en los playones del Ruca Che. Para realizar entrenamiento sobre Huelo, la pista de UPCN de Centenario es la única opción. Esteban Paladino es su entrenador sobre hielo.

Además del seleccionado de Hockey sobre Hielo, la neuquina también está dentro del preseleccionado de Roller Hockey, que en octubre jugará el Panamericano en Paraguay.

Nota completa hecha en Grito Sagrado: