Franco Mastantuono atravesó una situación inesperada en Fiorentina. En medio de los cuestionamientos por sus últimas actuaciones, el futbolista argentino debió ser operado por una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, una lesión que sufrió durante el encuentro frente a Genoa por la Serie A.

La noticia fue confirmada por el propio club italiano a través de un comunicado oficial. “Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga ante el Genoa”, informó la institución.

Sin embargo, la intervención no modificaría, en principio, sus planes inmediatos. Según comunicó la Fiorentina, el exjugador de River regresará a los entrenamientos este miércoles y estará a disposición del entrenador Paolo Vanoli para el próximo compromiso, previsto para el domingo 18 de octubre, desde las 10, ante Como, equipo en el que juega el argentino Nico Paz.

La situación física del mediocampista llega en un momento complejo desde lo futbolístico. Mastantuono fue titular en siete de los ocho partidos disputados por la Fiorentina desde su llegada, pero sus últimas presentaciones generaron críticas de la prensa italiana y también del propio entrenador, que le reclamó una mayor adaptación al fútbol del país.

“¿Mastantuono? Tiene que entender el fútbol italiano, pero si no juega, no lo entiende. Se crece con la experiencia. Franco es un jugador importante y no debe quejarse; así es como uno se convierte en el mejor. Tenés que saber gestionar tu estatus”, expresó Vanoli tras la derrota por 2-1 ante Genoa.

Las críticas también llegaron desde figuras vinculadas históricamente al club. Roberto Pruzzo, exdelantero de Fiorentina, cuestionó duramente el rendimiento del argentino y el funcionamiento colectivo del equipo. “Mastantuono no da ni un solo pase; ayer los perdió todos”, lanzó, en un análisis que reflejó el difícil presente del conjunto italiano.

Ahora, el objetivo de Mastantuono será dejar atrás la lesión y recuperar su mejor nivel en una Fiorentina que necesita resultados para revertir su comienzo de temporada. La buena noticia para el argentino es que, pese a la operación, el club no anunció una baja prolongada y espera contar con él para el próximo desafío.