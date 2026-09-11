Por la 4ª fecha de la Serie A italiana, el argentino Franco Mastantuono marcó sus primeros goles con la camiseta de la Fiorentina y con un hat trick fue determinante en la victoria como visitante ante el Venezia por 4 a 2.

Su nuevo club, que lo recibió a préstamo desde el Real Madrid de España para reposicionarlo en el fútbol europeo, comienza a ser un buen refugio para el ex River que ha venido siendo castigado duramente, a pesar que recién cumplió los 19 años de edad.

Mastantuono pagó caro en lo deportivo la decisión de abandonar al Millonario en el año previo al último Mundial y su adaptación a la Casa Blanca no fluyó como se esperaba.

La fortuna tampoco estuvo de su lado. Apenas arribó a La Liga de España, Xavi Alonso, el técnico que lo convenció para dar el paso europeo, fue echado del Real.

Y cuando parecía que en Italia se repetiría la historia, el debut con la conducción de Paolo Vanoli en la dirección técnica del Vila le sentó muy bien, tras un inicio flojo bajo la tutela de Fabio Grosso.

Dos goles en dos minutos

Jugando recostado por la derecha del ataque, como supo hacerlo en la Argentina, el oriundo de la ciudad bonaerense de Azul tomó la pelota a los 29 minutos y tras un enganche hacia adentro sacó el zurdazo al primer palo del arquero Filip Stankovic.

A la jugada siguiente, una situación parecida, pero esta vez con definición cruzada y con comba, sirvió para que Fiorentina pase al frente en el marcador después de haber arrancado perdiendo a los 22 minutos.

Su gran actuación individual no se detuvo allí y en el complemento, cuando llegó el tiempo de la definición, Mastantuono volvió a hacerse presente a falta de 6 minutos para marcar el cuarto de su equipo, tercero en su cuenta personal. Esta vez, el número 30 picó al vacio, controló la pelota en el área y definió al primer palo ante la salida del arquero.

De esta manera, la Fiore suma sus primeros puntos en la temporada y deja el fondo de las posiciones en la Serie A que tiene a Roma, Inter y Lazio en lo más alto con puntaje perfecto en este arranque de competencia.