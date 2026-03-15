Matías Rossi logra la pole en el TC2000 en Buenos Aires

Matías Rossi se quedó con la pole position en la clasificación de la primera fecha de la temporada 2026 del TC2000, que se disputa este fin de semana en el Callejero de Buenos Aires. El piloto de Toyota marcó un tiempo de 1 minuto 4 segundos 72 centésimas y fue el más veloz en una tanda exigente en el circuito urbano del Parque de la Ciudad. En el segundo lugar finalizó Gabriel Ponce de León, a 328 centésimas del mejor registro, mientras que Emiliano Stang completó el top tres al quedar a 338 centésimas del tiempo establecido por Rossi.

Más atrás se ubicaron Diego Ciantini en la cuarta posición, Nicolás Palau en el quinto lugar y Franco Riva en el sexto puesto. Completaron los diez primeros Marcelo Ciarrocchi, Valentín Yankelevich, el rionegrino de Villa Regina Facundo Aldrighetti y Matías Capurro.

De cara a la final del domingo, el reglamento de la categoría establece grilla invertida, por lo que el sexto clasificado largará desde el primer lugar. En este caso, Franco Riva partirá desde la pole en la carrera que definirá al primer ganador del año.

La actividad del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires continuará este domingo con la disputa de la final de la primera fecha de la temporada 2026, que se pondrá en marcha a partir de las 12:30 en el circuito urbano del Parque de la Ciudad.